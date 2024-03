Portugal : Luís Montenegro nommé Premier ministre

Après une très courte victoire aux législatives du 10 mars, le dirigeant de centre droit Luís Montenegro devra former un gouvernement minoritaire.

Le Parti social démocrate (PSD) dirigé par Luís Montenegro est affilié aux conservateurs du Parti populaire européen (PPE) - Crédits : Parti populaire européen / Flickr

Luís Montenegro a été nommé Premier ministre du Portugal dans la nuit de mercredi à jeudi. Il succède au socialiste António Costa, au pouvoir depuis fin 2015. Cité dans une affaire de corruption, ce dernier avait démissionné en novembre.

Agé de 51 ans et avocat de formation, le nouveau Premier ministre devra former un gouvernement minoritaire. Annoncés dans la foulée cette nuit, les résultats définitifs des élections législatives du 10 mars donnent la droite en tête avec 28,8 % des suffrages et 80 députés. Un résultat qui ne lui permet pas de disposer d’une majorité absolue dans l’unique chambre parlementaire portugaise, comptant 230 élus. Avec 28,8 % des voix et 78 sièges, les socialistes devancent quant à eux une extrême droite en progression. La formation Chega, dirigée par André Ventura, obtient en effet 18,1 % des voix et 50 députés.

Luís Montenegro a prévu de présenter son équipe mercredi, avant une entrée en fonction du nouveau gouvernement le 2 avril. Le parti centriste, Initiative libérale, pourrait en faire partie. Cette formation politique affiliée à Renew au niveau européen est arrivée en quatrième position des élections législatives, avec un peu moins de 5 % des voix. Au Portugal, le gouvernement peut entrer en fonctions sans vote de confiance du Parlement.