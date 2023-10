Pologne : l’opposition pro-européenne revendique la victoire aux élections législatives face aux ultraconservateurs du PiS

L’opposition pro-européenne, menée par Donald Tusk, a remporté les élections législatives polonaises selon les sondages de sortie des urnes, mettant fin à huit années de gouvernement ultraconservateur.

Ancien président du Conseil européen de 2014 à 2019, Donald Tusk, leader de l’opposition victorieuse, ce dimanche 15 octobre, en Pologne, a promis de rétablir de bonnes relations avec l’UE - Crédits : Conseil européen

C’est une nouvelle dont le reste de l’Union européenne devrait se réjouir. Selon les sondages à la sortie des urnes, l’opposition centriste pro-européenne a remporté les élections législatives polonaises de ce dimanche 15 octobre 2023. Les trois listes d’opposition que sont la Coalition civique (KO), Troisième voie et la Gauche, décrocheraient ensemble 248 sièges de députés sur les 460 que compte la Diète. En s’alliant, ils deviendraient ainsi majoritaires à la chambre basse du Parlement polonais, ce qui leur permettrait de former une coalition gouvernementale et de prendre le pouvoir.

Si ces résultats, qui devraient être officialisés dans la journée, venaient à se confirmer, ils mettraient fin à huit années de gouvernement du parti ultraconservateur Droit et Justice (PiS). Une période qui a notamment été marquée par une détérioration des relations entre Varsovie et Bruxelles sur fond de nombreuses atteintes à l’Etat de droit, aux droits des minorités, à l’indépendance de la justice et à la liberté de la presse, menées par le PiS au pouvoir. Cette victoire qui se dessine pour l’opposition entretient chez le reste des dirigeants européens l’espoir que les relations avec la Pologne retrouvent une forme de normalité.

C’est en tout cas ce qu’a promis Donald Tusk, leader de la Coalition civique, ancien Premier ministre polonais de 2007 et 2014 et ex président du Conseil européen de 2014 à 2019. Il a également assuré qu’il mettrait tout en œuvre pour que Bruxelles débloque au plus vite les fonds européens du plan de relance, gelés en raison des nombreux différends qui ont opposé la Commission européenne et le PiS ces dernières années. “La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir (…) c’est la fin de cette mauvaise période, c’est la fin du règne du PiS”, a déclaré Donals Tusk juste après la publication des sondages de sortie des urnes.

De son côté, le leader du PiS, Jaroslaw Kaczynski, a salué le succès relatif de son mouvement qui disposera de près de 200 sièges à a Diète, mais sans majorité permettant de former un gouvernement. “Que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, (…) nous ne permettrons pas que la Pologne soit trahie”, a-t-il déclaré. Le taux de participation a atteint 72,9 % selon les estimations, un niveau historique depuis la chute du communisme en 1989. Le décompte des bulletins de vote est toujours en cours et devrait être officialisé dans les prochaines heures.