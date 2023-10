Pologne : des élections capitales pour le pays, la démocratie et l’Europe

Dimanche 15 octobre, 29 millions de Polonais sont appelés aux urnes pour renouveler l’intégralité du Parlement national. Après une campagne électorale particulièrement âpre, tous les regards en Europe se tournent vers Varsovie pour savoir si le parti national-ultraconservateur restera ou non au pouvoir pour un troisième mandat consécutif.

Jarosław Kaczyński, leader du parti au pouvoir Droit et justice (PiS) depuis 2003 et vice-président du Conseil des ministres, est souvent considéré comme le véritable dirigeant polonais - Crédits : Rafał Zambrzycki / Kanceleria Sejmu

“Les élections les plus importantes de Pologne depuis 1989″, titre EU Observer. Ce dimanche 15 octobre, le pays organise des élections législatives qui “opposent le parti au pouvoir, le Pis, nationaliste et populiste, et le camp pro-européen. Les deux sont au coude à coude”, résume France Info.

Au pouvoir depuis huit ans, “le parti ultraconservateur et nationaliste a entrepris une transformation en profondeur du pays : mise sous tutelle de la justice, perte d’indépendance des médias publics, restriction drastique du droit à l’avortement, politique familiale généreuse, montée en puissance de l’armée”, détaillent Les Echos.

Le Tagesschau titre pour sa part sur “la crainte du PiS de perdre le pouvoir”. Tandis que le gouvernement veut “rester au pouvoir à tout prix”, des sondages récents montrent que “les partis d’opposition pourraient former une majorité”, et ainsi le renverser, explique le média allemand.

Un pays divisé, une campagne violente

Cette élection est marquée par “une campagne des plus conflictuelles”, selon La Croix. Interrogée par Les Echos, Urszula Krassowska de l’institut Opinia24 constate “une très forte polarisation de la société polonaise avec deux grands blocs qui s’opposent”.

D’un côté, les conservateurs, “qui n’ont jamais eu peur de la caricature”, présentent les migrants comme “une armée de violeurs et d’assassins, une menace existentielle pour l’identité et les valeurs”, explique France Info. Parallèlement au scrutin, le pouvoir a organisé un référendum sur l’immigration “pour inciter à la peur” selon le Tagesschau. La question posée est loin d’être neutre : “soutenez-vous l’admission de milliers d’immigrants illégaux en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique dans le cadre du mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne ?”, rapporte la Deutsche Welle.

De l’autre, l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk, qui a su mobiliser “un million de personnes dans la rue le 1er octobre” [France Info], est également visé par le gouvernement. Pour le Premier ministre Mateusz Morawiecki, son principal opposant “est un bureaucrate européen qui ne fera rien contre la volonté de ses clients allemands” [Tagesschau]. Ce discours est repris par ses partisans dans les milieux ruraux où le PiS organise des “distributions de cadeaux […] des inaugurations, des lancements de projets, des fêtes populaires”, souligne Arte.

Par ailleurs, devant des tarifs “étonnamment bas”, certains observateurs accusent “la compagnie pétrolière publique Orlen d’avoir artificiellement fait baisser les prix du carburant avant les élections”, explique le Tagesschau.

Une élection attendue en Europe

Si le duel PiS-Tusk est central, “beaucoup dans cette élection dépendra des scores individuels des petits partis”, l’échiquier politique polonais ayant tendance à se fragmenter, annoncent Les Echos. Il est même possible qu’aucune coalition ne parvienne à conduire un gouvernement et que “de nouvelles élections au printemps” soient alors organisées, explique le journal.

Comme l’annoncent Les Echos, ces “élections incertaines [sont] cruciales pour l’Europe tout entière”. Ce pays prospère, peuplé et avec une armée “en passe de devenir l’une des premières du continent” a pris “du poids” en Europe, note Séverin Husson dans un éditorial pour La Croix. Une victoire de Donald Tusk pourrait “réaffirmer haut et fort leur adhésion au projet communautaire”, poursuit-il.

Depuis l’arrivée au pouvoir du PiS en 2015, les relations entre la Pologne et l’UE se sont fortement dégradées. Le parti au pouvoir ayant “[malmené] les principes de l’état de droit”, provoquant “le rejet de Bruxelles”, complète Séverin Husson [La Croix]. Plus récemment, la Pologne s’est opposée au “pacte asile et migration” européen et a “lancé des restrictions sur les importations de céréales [de] l’Ukraine”, rappelle Euractiv. De plus, “l’UE retient 35 milliards d’euros du plan de relance européen en raison de violations de l’État de droit”, ce à quoi Donald Tusk pourrait remédier, estime le Tagesschau.

Par ailleurs, la communauté polonaise est forte en Europe, notamment en Allemagne, avec “environ deux millions de Polonais”, note la Deutsche Welle. Tandis que “les consulats se préparent à un nombre record” de participants, ces élections pourraient changer les relations entre les deux pays.

