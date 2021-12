Podcast "Ma question à Angela Merkel" : l'interview intégrale d'Alexis Tsipras (bonus)

Dans cet épisode bonus de Ma question à Angela Merkel, découvrez l’interview intégrale d’Alexis Tsipras, Premier ministre grec de 2015 à 2019.

Alexis Tsipras, qui fut le Premier ministre grec pendant l’une des plus importantes crises de son pays et de l’UE, raconte sa relation passionnante avec Angela Merkel : une adversaire idéologique tout autant qu’une homologue attentive. S’il déplore sa fermeté sur l’austérité budgétaire, il loue aussi sa capacité d’écoute, sa connaissance des dossiers et son honnêteté.

Alexis Tsipras livre un portrait exhaustif et passionnant de la chancelière allemande, très mesuré par rapport à la relation conflictuelle qu’il a eu avec elle.

Vous avez déjà entendu quelques extraits de cette interview dans le podcast “Ma question à Angela Merkel” et vous pouvez maintenant profiter de l’interview complète d’Alexander Damiano Ricci.

