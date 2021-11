Podcast "Ma question à Angela Merkel" : l'interview intégrale de Jean-Claude Juncker (bonus)

Ils sont, l’un et l’autre, deux monstres de longévité politique européenne. Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, a répondu aux questions d’EuroPod sur la carrière et l’héritage d’Angela Merkel.

Vous avez déjà entendu quelques extraits de cette interview dans le podcast “Ma question à Angela Merkel” et vous pouvez maintenant profiter de l’interview complète de Quentin Ariès.

Dans ce podcast, Jean-Claude Juncker évoque les sujets suivants :

la crise de la dette souveraine grecque

ce que l’on appelait la “crise migratoire”

la pandémie de Covid-19

les négociations du Brexit

le rôle de Merkel sur la scène mondiale

et de nombreuses anecdotes sur leur relation.

