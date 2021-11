Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 9 - Angie, leader de l’Europe et du monde libre ?

Donald Trump et le Brexit sont notamment au menu de ce nouvel épisode dans lequel Emilia s’interroge sur le leadership mondial d’Angela Merkel.

Nous savons maintenant tout de la vie et de la carrière politique d’Angela Merkel jusqu’à son fameux “Wir schaffen das !”. Dans cet épisode, Emilia nous en dira plus sur sa réticence à assumer le rôle de leader du monde libre après le départ d’Obama et l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Nous découvrirons pourquoi elle était opposée au référendum sur le Brexit et sa fermeté tout au long des négociations qui se sont déroulées après la victoire du “Leave”.

Les intervenants dans cet épisode sont :

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne de 2014 à 2019, précédemment président de l’Eurogroupe et ancien Premier ministre du Luxembourg.

Eszter Zalan, journaliste pour EUObserver.

Judy Dempsey, journaliste et senior fellow à Carnegie Europe.



