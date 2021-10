Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 8 - Angie dit “Wir schaffen das” et les extrêmes s’affolent

Dans cet épisode avec Alexis Tsipras et Jean Claude Juncker, Emilia revient sur l’un des épisodes les plus marquants du leadership de Merkel : son rôle dans la “crise migratoire”.

Emilia s’est déjà penchée sur tous les détails de la vie et de la carrière politique de Merkel jusqu’à sa réaction à la crise de la dette souveraine grecque. Comme nous allons le découvrir dans cet épisode, avant qu’elle ne puisse reprendre son souffle, Merkel a été confrontée à un autre défi, qui la fera entrer dans l’histoire : une augmentation considérable des flux migratoires en Europe. Emilia nous dira que Merkel était favorable à un système d’asile européen commun et qu’elle a veillé à ce que plus aucun mur n’entrave la liberté de circulation. Nous entendrons de nouveau ses célèbres paroles “Wir schaffen das” et nous comprendrons si le parti d’extrême droite anti-UE AfD a gagné en popularité à cause des choix de Merkel.

Les intervenants dans cet épisode sont :

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne de 2014 à 2019, précédemment président de l’Eurogroupe et ancien Premier ministre du Luxembourg.

Alexis Tsipras, Premier ministre de la Grèce de 2015 à 2019 et chef de l’opposition depuis lors.

Florence Autret, journaliste et autrice de “Angela Merkel. Une Allemande (presque) comme les autres”.

Joyce Mushaben, politologue, ancienne professeure à l’université de Georgetown et autrice de “Becoming Madam Chancellor: Angela Merkel and the Berlin Republic”.



