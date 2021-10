Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 6 - Angie et la crise financière : l'Européenne récalcitrante

Dans cet épisode, Emilia parvient à contacter Jean-Claude Juncker et Alexis Tsipras pour les interroger sur la réaction d’Angela Merkel à la crise financière.

Emilia nous a déjà parlé de la jeunesse de Merkel et a retracé chaque étape de sa carrière politique jusqu’au rôle qu’elle a joué dans la conclusion de l’accord sur le traité de Lisbonne. Mais comme nous allons le découvrir dans cet épisode, ce n’était qu’un des nombreux défis que Merkel a dû relever depuis qu’elle est devenue chancelière. Emilia nous parlera du fait que Merkel s’est tournée vers les livres face à la crise financière, de ses désaccords avec Sarkozy sur ce qu’il fallait faire pour les économies européennes les plus fragiles, et du fait qu’elle a mis tellement de temps à décider comment faire face au krach financier que même Jean-Claude Juncker a fini par en être gêné.

Les intervenants dans cet épisode sont :

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne de 2014 à 2019, précédemment président de l’Eurogroupe et ancien Premier ministre du Luxembourg.

Alexis Tsipras, Premier ministre de la Grèce de 2015 à 2019 et chef de Syriza.

Florence Autret, journaliste et autrice de “Angela Merkel. Une Allemande (presque) comme les autres”.



