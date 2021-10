Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 5 - Traité de Lisbonne, Traité d'Angie ?

Dans ce nouvel épisode, Emilia nous raconte les débuts d’Angela Merkel en tant que chancelière et ses premiers pas sur la scène européenne.

Emilia nous a déjà raconté la jeunesse de Merkel et le début de sa carrière politique, notamment ses années en tant que ministre et chef de l’opposition. Maintenant, il est temps d’en savoir plus sur ses débuts en tant que chancelière, qui ont fait perdre son sang-froid à son prédécesseur Schröder en direct à la télévision nationale. Nous découvrirons aussi comment elle a réagi à l’échec du traité constitutionnel européen, comment elle a réussi à établir une relation de travail avec Sarkozy et à conclure l’accord sur le traité de Lisbonne.

Les intervenants dans cet épisode sont :

Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre de la Défense, ministre de la Justice et ministre des Affaires étrangères en France.

Florence Autret, journaliste et autrice de “Angela Merkel. Une Allemande (presque) comme les autres”.

Judith Dempsey, journaliste et senior fellow à Carnegie Europe.

Joyce Mushaben, politologue, ancienne professeur à l’université de Georgetown et autrice de “Becoming Madam Chancellor : Angela Merkel et la République de Berlin”.



