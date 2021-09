Ma question à Angela Merkel Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 4 - Angela Merkel, une tueuse au sang froid

Après les élections fédérales du 26 septembre, le suspens reste entier en Allemagne. D’ici à la formation d’une coalition, Angela Merkel demeure chancelière. Jusqu’à son départ effectif dans les prochains mois, nous continuons à vous proposer, chaque semaine, un épisode de la série EuroPod “Ma question à Angela Merkel”, afin de découvrir la vie et la carrière de la personnalité européenne la plus importante du 21ème siècle et de questionner son héritage européen.

Dans cet épisode, Emilia nous raconte l’ascension politique d’Angela Merkel dans l’ombre d’Helmut Kohl, puis comment elle s’est affranchie de l’homme de la réunification allemande pour devenir à son tour un animal politique.