Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 2 - La Chute du mur de Berlin et Angie au sauna

Dans ce deuxième volet du podcast Ma question à Angela Merkel, Emilia retrace l’histoire de la chancelière de la fin des années 1970 à la réunification allemande en 1990.

Après avoir exploré les origines d’Angela Merkel dans l’épisode précédent, Emilia poursuit son enquête pour découvrir ce que cette dernière faisait à la fin de sa vingtaine et au début de sa trentaine. On découvre comment Miss Angela Kasner est devenue Madame Angela Merkel et comment elle a habilement réussi à éviter de travailler pour la Stasi. Nous découvrons où elle était lors de la chute du mur de Berlin et ce qu’elle a fait après un tel événement si crucial dans l’Histoire de l’Allemagne.

Les intervenants dans cet épisode sont :

Joyce Mushaben, politologue, ancienne professeure à l’université de Georgetown et auteur de “Becoming Madam Chancellor : Angela Merkel and the Berlin Republic”.

Michael Schindhelm, cinéaste, conservateur et ancien collègue d’Angela Merkel dans un laboratoire en Allemagne de l’Est.

Rainer Eppelmann, homme politique, ancien ministre de la RDA et membre de la CDU.



