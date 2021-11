Podcast "Ma question à Angela Merkel" - Episode 10 - Angie et nous

Le voyage est sur le point de se terminer. Dans ce dernier épisode de la série, Emilia est de retour à la chancellerie, sur le point de poster LA question.

Emilia nous a déjà fait revivre les moments les plus marquants de la vie et de la carrière politique d’Angela Merkel, notamment sa réaction au krach financier, à la crise de la dette souveraine grecque et à l’augmentation des flux migratoires en Europe. Toutefois, avant de choisir la question à poser à Angela Merkel, elle souhaite également réfléchir à la manière dont son départ va modifier la politique en Allemagne et dans l’Union européenne. Emilia nous parlera de la volte-face à 180° de Merkel sur la question de la dette européenne. Elle nous fera part des mots doux d’Alexis Tsipras sur son héritage. Elle nous expliquera pourquoi elle pense qu’Angela Merkel est l’image parfaite de ce qu’est l’Europe aujourd’hui.

Les intervenants dans cet épisode sont :

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne de 2014 à 2019, précédemment président de l’Eurogroupe et ancien Premier ministre du Luxembourg.

Alexis Tsipras, Premier ministre de la Grèce de 2015 à 2019 et chef de l’opposition depuis lors.

Judy Dempsey, journaliste et senior fellow à Carnegie Europe.



