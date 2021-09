Podcast "Ma question à Angela Merkel" : épisode 0

A quelques jours des élections fédérales en Allemagne, la nouvelle plateforme de podcasts européens EuroPod présente le podcast Ma question à Angela Merkel, dont la version française sera diffusée en exclusivité sur Touteleurope.eu.

Suivez Emilia, dans les traces d’Angela Merkel, qui vous raconte l’histoire d’une femme de pouvoir, une histoire européenne…

Entretien avec Antoine Lheureux, le fondateur d’EuroPod et producteur de la série, “Ma question à Angela Merkel”, 10 podcasts diffusés entre mi-septembre et mi-octobre. Un feuilleton à suivre sur Touteleurope.eu, à l’occasion des élections fédérales allemandes.

Pourquoi avez-vous décidé de produire cette série sur Angela Merkel ?

Parce que l’Europe souffre d’un déficit d’incarnation. Dans une certaine mesure, Angela Merkel pallie cela. Elle est là depuis si longtemps (16 ans), a eu un tel rôle dans les crises récentes de l’UE, a une telle envergure internationale, qu’elle est identifiée par les Européens comme l’une de celles qui dirigent leur destinée. Pour autant, elle reste relativement méconnue hors d’Allemagne : peu savent d’où elle vient, ce qui a guidé ses choix, ce qui explique sa longévité politique. Il nous semblait donc important d’exploiter la liberté qu’offre le format podcast pour offrir une série originale aux Européens sur cette personnalité hors norme. Nous avons réalisé une œuvre documentaire (basée sur une minutieuse enquête journalistique et l’apport d’invités prestigieux) qui comporte aussi une part de fiction.

Que représente Merkel pour l’Europe et quel est son héritage ?

Je pense qu’elle n’est rien de moins que la personnalité la plus importante du siècle en Europe. Je pense que le débat sur son héritage va s’ouvrir lorsqu’elle quittera effectivement le pouvoir et j’espère que la série contribuera à ce débat.

Comment avez-vous choisi vos invités pour la série ?

Nous souhaitions des personnalités qui avaient accompagné Angela Merkel à différentes étapes de son existence et de son parcours politique. Nous souhaitions aussi aborder des thématiques actuelles (le féminisme, le climat) avec nos intervenants. Il était enfin important pour nous d’avoir des figures de son niveau. Nous sommes très heureux d’avoir notamment interviewé Alexis Tsipras, Jean Claude Juncker et François Hollande.

La série est en 4 langues. Pourquoi ?

Parce que trop souvent, en Europe, les audiences restent nationales. Les contenus proposés sur le marché européen manquent d’une perspective transnationale, qui m’apparaît nécessaire pour appréhender pleinement un personnage de l’envergure d’Angela Merkel. Pour notre podcast, nous avons constitué une équipe européenne au sein de l’agence Bulle Media, écrit le podcast en anglais, puis nous l’avons traduit en italien, espagnol et français pour qu’un débat ait lieu, simultanément dans plusieurs pays d’Europe. Nous espérons que cela participera à l’émergence d’un véritable espace public commun à tous les Européens.

Ma question à Angela Merkel est la série phare de la nouvelle plateforme EuroPod. Comment ça fonctionne ?

Très simplement. Comme Netflix ou Apple TV pour les films ou les séries : il y a un catalogue de podcasts, en plusieurs langues, dans lequel l’utilisateur peut piocher. EuroPod n’a pas vocation à entrer en compétition avec des plateformes d’écoutes comme Apple Podcast ou Spotify. Elle se positionne plutôt comme un complément. Nous proposons des podcasts originaux mais nous proposons aussi de nombreux bonus (comme un making of vidéo de la série Merkel). Pour l’instant il y a une quinzaine de séries (dont Explique moi l’Europe, la série de Toute l’Europe), mais nous espérons enrichir le catalogue dans les prochains mois de plusieurs dizaines d’autres podcasts et proposer des innovations et des outils interactifs.



Pour davantage de contenus sur “Ma question à Angela Merkel” et des bonus exclusifs, rendez-vous sur la plateforme EuroPod.