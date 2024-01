Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron martèle le principe d’une “Europe forte”

Ce mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a renoué avec l’exercice de la conférence de presse pour s’adresser aux Français. A cinq mois des élections européennes (9 juin en France), il y a évoqué certains dossiers en lien avec l’UE.

La conférence de presse d’Emmanuel Macron, ce mardi 16 janvier, a duré près de deux heures, surtout centrée sur les sujets nationaux. Mais il s’est aussi exprimé sur ses ambitions pour l’Europe - Crédits : capture d’écran

Un “rendez-vous avec la nation” sous un format inhabituel. Ce mardi 16 janvier au soir, Emmanuel Macron s’est présenté face à un parterre de journalistes pour une conférence de presse organisée à l’Élysée. Il ne s’était plus prêté à cet exercice depuis avril 2019, soit près de cinq ans. Pendant deux heures environ, le chef de l’État a répondu aux questions sur pléthore de dossiers, notamment en lien avec le récent remaniement qui a vu Gabriel Attal remplacer Élisabeth Borne à la tête du gouvernement français.

Année d’élections oblige, les affaires européennes ont été à l’ordre du jour, et ce dès le propos liminaire du président de la République. “La France sera plus forte, parce que l’Europe sera plus puissante. Je n’ai jamais opposé ces deux notions. Je les défends même comme des complémentarités. Nous avons beaucoup fait ces dernières années pour une Europe de la santé, une Europe de la défense, une Europe des technologies et des grands programmes, avec de vrais résultats. Nous devons aller plus loin (…) Les élections européennes seront un rendez-vous et un moment de vérité”, a déclaré Emmanuel Macron.

Un déplacement en Ukraine courant février

Lors de la séance de questions/réponses avec les journalistes présents, le chef de l’État a été longuement interrogé sur les questions de politiques intérieures avant d’aborder les questions internationales. Le sujet ukrainien y a occupé une place importante. “Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire, car la sécurité même de l’Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause”, a-t-il alerté. Le chef de l’État a annoncé qu’il se rendrait en Ukraine dans le courant du mois de février, promettant dans le même temps la livraison prochaine à Kiev d’une quarantaine de missiles longue portée Scalp ainsi que de plusieurs “centaines de bombes”.

Le président a martelé à plusieurs reprises le principe d’une “Europe forte” dans une atmosphère géopolitique mondiale de plus en plus incertaine. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la situation au Moyen-Orient liée au conflit entre Israël et le Hamas, ou encore du prochain scrutin présidentiel au États-Unis, le chef de l’État a insisté sur le renforcement du rôle de l’Union européenne sur la scène internationale et a appelé à “développer une défense européenne”.

“S’attaquer à ce qui fait voter” pour l’extrême droite

Les prochaines élections européennes (6-9 juin) ont également été évoquées. Interrogé sur les mauvais sondages pour la majorité présidentielle et la progression de l’extrême droite, Emmanuel Macron a déclaré qu’il fallait “s’attaquer à ce qui fait voter pour eux”, évoquant notamment le renforcement de la lutte contre l’immigration illégale et les passeurs. “Le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile”. “Ne nous habituons pas : agissons ! Bousculons les choses et les habitudes pour montrer que ce bloc central, qui rassemble les démocrates, les républicains et ceux qui croient en l’Europe, peut agir, changer les choses et le quotidien des gens”, a-t-il poursuivi. Dans les sondages qui se succèdent ces dernières semaines, le Rassemblement national est donné en tête pour les élections européennes, avec près de 30 % d’intentions de vote, 10 points devant la liste de la majorité présidentielle.