La primauté du droit européen remise en cause par la Pologne

Le tribunal constitutionnel polonais, proche du gouvernement national conservateur, a affirmé dans une décision, jeudi 7 octobre, l’incompatibilité entre certaines parties des traités européens et la Constitution de la Pologne. Une décision qui exacerbe les tensions entre Varsovie et Bruxelles, et fait planer la menace d’un “Polexit”.