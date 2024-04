L’Italie s’attend à une procédure de l’UE pour déficit excessif

Le ministre italien de l’Economie Giancarlo Giorgetti a déclaré, mercredi 3 avril, que Rome se préparait à l’ouverture d’une procédure pour déficit excessif de la part de l’UE. En cause notamment, une faible croissance qui éloigne l’Italie du respect des règles budgétaires européennes.

Le ministre italien de l’économie Giancarlo Giorgetti (ici en mars à Bruxelles) a fait cette déclaration lors d’une audition parlementaire sur la réforme de la gouvernance économique de l’UE - Crédits : Union européenne

“Nous nous attendons à ce que la Commission européenne recommande au Conseil (de l’UE) d’ouvrir une procédure pour déficit excessif contre nous et d’autres pays”, a déclaré le ministre italien de l’Economie Giancarlo Giorgetti à l’occasion d’une audition parlementaire à Rome, mercredi 3 avril [Challenges]. Et d’ajouter qu’elle pourrait aussi concerner “la France et 10 autres” Etats, rapporte L’Opinion.

Le ministre italien de l’Economie “anticipe un déficit public proche de son objectif de 4,3 % de PIB fixé en septembre” [Les Echos]. Un chiffre qui dépasse le seuil de 3 % édicté par les “règles européennes, qui ne pourront pas être respectées avant 2026″, fait savoir le journal économique. Giancarlo Giorgetti a toutefois affirmé que son pays serait “en mesure” de faire face à l’enclenchement de la procédure pour déficit excessif, relève Reuters.

Un déficit et une dette très élevés

“La procédure d’infraction obligera l’Italie à réduire son déficit structurel d’au moins 0,5 % du PIB par an”, précise le média irlandais en ligne RTÉ. La récente “réforme des règles budgétaires du bloc, vieilles de deux décennies, fixe un rythme lent mais régulier de réduction du déficit et de la dette à partir de 2025 sur quatre à sept ans, avec une option plus longue disponible si un pays entreprend des réformes et des investissements dans les domaines prioritaires de l’UE” [Reuters].

De son côté, le gouvernement italien prévoit ” une réduction du ratio de dette sur PIB de 0,6 % par an entre 2023 et 2026″, note Challenges. “Cela nous oblige pour d’évidentes raisons à la plus grande pondération dans l’usage des ressources à destiner aux politiques publiques”, a estimé le ministre de l’Economie, après avoir rappelé le niveau très élevé de la dette publique italienne (137,3 % du PIB) [Les Echos].

Des économies budgétaires à venir

Après deux années de forte croissance économique après la pandémie de Covid-19, “le gouvernement anticipe désormais une croissance de 1 % en 2024 contre 1,2 % en septembre dernier”, rapporte L’Opinion.

Face à ces difficultés financières, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni a déjà annoncé “un vaste plan de privatisation de 20 milliards d’euros au cours des trois prochaines années”, tandis que des “coupes budgétaires” sont prévues dans tous les ministères, détaillent Les Echos. De plus, le “Superbonus”, dont l’objectif était d’inciter “à la rénovation des bâtiments et à l’amélioration de l’efficacité énergétique” sera abandonné par le gouvernement, poursuit le journal. Ce système “a coûté plus de 105 milliards d’euros au budget de l’Etat et fait exploser le déficit l’an dernier à plus de 7 % du PIB” [Les Echos].

L’exécutif italien “doit présenter mardi prochain la mise à jour de son Document économique et financier (DEF) servant de cadre au budget et répertoriant les objectifs en matière de croissance économique et de finances publiques”, indiquent Les Echos. “Il aura probablement une forme légèrement différente de celle du passé, certainement plus légère”, a indiqué Giancarlo Giorgetti [Il Sole 24 Ore].

Selon lui, le plan actuel de Rome annoncé en septembre dernier et qui devrait être révisé le 9 avril serait déjà conforme aux exigences de l’UE visant à réduire l’écart budgétaire au fil du temps, explique Reuters. “Nous ne sommes pas assez stupides pour avoir engagé des négociations sans savoir dans quel scénario nous nous engagions”, a-t-il assuré [Reuters].

