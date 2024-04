L’Essentiel des Européennes #8 - LFI dévoile son programme | Le sosie de Marine Le Pen | L’épine dans le pied d’Ursula von der Leyen

Tic, tac… Tic, tac… Les élections européennes approchent ! Pour la 8e édition de votre newsletter, on jette un œil au programme électoral fraîchement dévoilé par La France insoumise et on s’étonne de voir de jeunes sosies de Marine Le Pen et de Marion Maréchal débarquer sur TikTok. On s’attarde sur la nomination qui embarrasse Ursula von der Leyen et le coup de folie d’un eurodéputé irlandais fan de football italien. Enfin, on termine comme toujours en musique et avec un quiz spécial, à 100 jours de l’ouverture des JO de Paris 2024 !

Pour recevoir cette newsletter sur les élections européennes chaque mercredi, abonnez-vous gratuitement !

Les 485 mesures des Insoumis

“Tout changer”. C’est la promesse du programme de La France insoumise, dévoilé cette semaine. Et il est pour le moins exhaustif. Toute l’Europe a sorti la calculette pour vous : la liste menée par Manon Aubry présente 485 mesures, réparties en 9 chapitres thématiques. Les Insoumis veulent, entre autres, “mettre fin aux accords de libre-échange”, “établir une taxe permanente sur les superprofits”, “abolir les règles du marché de l’électricité” de l’UE, ou encore inscrire l’accès à la contraception et à l’IVG dans la charte européenne des droits fondamentaux.

Pacte (rouge) vert. Mais c’est le volet écologique du programme des Insoumis qui est le plus fourni (124 mesures sur les 485). Manon Aubry et ses 80 colistiers proposent d’atteindre la neutralité climatique en 2040, contre 2050 pour ce qui est de l’objectif européen actuel, et de s’orienter vers un mix énergétique 100 % renouvelable d’ici le milieu du siècle. Le programme du mouvement de gauche radicale reprend d’ailleurs plusieurs lois de l’UE déjà adoptées sous la mandature qui s’achève (2019-2024) afin d’en rehausser les ambitions. A l’image d’un règlement protégeant les forêts, entré en vigueur en juin 2023, qui interdit la commercialisation de produits issus de la déforestation. LFI propose d’en étendre le principe à tous les types d’écosystèmes dégradés.

L’internationale. Premier grand parti à présenter son programme, LFI fait également des questions géopolitiques une priorité. S’agissant de la situation en Israël et en Palestine, le mouvement appelle à un “cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient” et à la fin de l’accord d’association qui lie l’Etat hébreu et l’UE depuis 2000. Pour ce qui est de l’Ukraine, LFI compte “poursuivre le soutien” à Kiev, tout en refusant son adhésion à l’Union. Des positions qui seront également mises en avant chez nos voisins européens pour ce scrutin transnational, puisque les Insoumis s’inscrivent dans “Maintenant le peuple”, une coalition européenne regroupant 10 partis issus de 9 pays, dont les Espagnols de Podemos et les Portugais du Bloco de Esquerda.

Des sosies presque parfaits

Nièce de. Depuis quelques semaines, une personnalité aussi étonnante qu’inconnue enflamme le réseau social TikTok, prisé par la nouvelle génération. Amandine Le Pen, 24 ans, influenceuse “fière d’être française” et nièce de Marine Le Pen, alimente ses 32 000 abonnés en vidéos quotidiennes. A la plage ou déguisée en Lara Croft, toujours avec un grand sourire et parfois dans des poses plus suggestives, les vidéos d’Amandine Le Pen, dont la ressemblance avec l’ancienne présidente du Rassemblement national est frappante, cumulent ainsi des millions de vues. Sa cousine, Léna Maréchal Le Pen, dont le visage ressemble trait pour trait à celui de Marion Maréchal, rencontre elle aussi un petit succès avec des vidéos dépassant les deux millions de visionnages. Seul problème, ces deux jeunes femmes n’existent pas. Elles ont tout simplement été inventées par trucage vidéo grâce à l’utilisation poussée de l’intelligence artificielle (IA). Ce qu’on appelle plus communément des “deepfakes”.

Inquiétude. Cette ressemblance troublante entre les deux femmes politiques et leurs clones numériques rajeunis pourrait prêter à sourire. Sauf qu’en pleine campagne électorale pour les européennes du 9 juin, la popularité de ces comptes TikTok, notamment auprès des plus jeunes, suscite des inquiétudes. D’autant plus que ces fausses influenceuses usent de leur petite notoriété pour faire passer des messages résolument politiques. Dans ses vidéos, Amandine Le Pen appelle clairement à voter pour le RN et Jordan Bardella le 9 juin. Même schéma pour Léna Maréchal Le Pen, qui fait la promotion de la candidature de Marion Maréchal. Une forme de campagne électorale déguisée qui vise avant tout à convaincre les jeunes électeurs qui sont aussi ceux qui s’abstiennent le plus en général.

Bannies. En début de semaine, TikTok a sifflé la fin de la récré, fermant les deux comptes qui “enfreign[ai]ent les règles de la plateforme” concernant les contenus générés par IA. Car en Europe, les grandes plateformes doivent désormais être vigilantes sur les questions de désinformation. L’UE a musclé son arsenal législatif, avec une nouvelle loi pour réguler l’intelligence artificielle, et l’adoption du DSA pour lutter contre les contenus illicites en ligne. Mi-mars, la Commission européenne avait réclamé des explications à plusieurs grandes entreprises du numérique, dont TikTok, sur la façon dont elles gèrent les risques liés à la diffusion de ces “deepfakes”. Questionné sur ses intentions par BFM TV, le créateur des fausses influenceuses lepénistes a quant à lui assuré que “cela n’avait rien de politique”. “Voyez cela comme une expérience sociale pour démontrer les dangers de la désinformation et des deepfakes”, a-t-il ajouté. C’est le moins qu’on puisse dire.

Dans le reste de l’actu en France

Vendredi dernier, le service en ligne pour établir sa procuration pour les élections européennes a été lancé. Pour la première fois, il sera possible de réaliser cette démarche sur Internet, sans avoir à se déplacer dans un commissariat. Si vous savez déjà que vous ne serez pas dans votre commune de vote pour le scrutin du 9 juin, vous pouvez dès maintenant effectuer les démarches pour donner procuration à quelqu’un. Retrouvez notre article sur le vote par procuration, qui répondra à toutes vos questions.

Ce lundi débutait la période officielle de décompte du temps de parole des candidats et soutiens aux listes engagées dans la campagne des européennes en France. Durant huit semaines, l’Arcom, autorité de régulation des médias, veillera à ce que les chaînes de télévision et stations de radio respectent une certaine “équité” entre les listes candidates dans le temps d’antenne qui leur sera accordé. On vous explique tout ce que cela implique pour les médias comme pour les candidats dans cet article.

Samedi, la liste définitive des 81 candidats d’Europe Ecologie Les Verts pour les élections européennes a été validée par le conseil fédéral du parti. C’est bien l’eurodéputée sortante Marie Toussaint qui mènera cette liste, sur laquelle figure un certain nombre de ses collègues à Strasbourg (David Cormand en 2e position, Mounir Satouri en 4e ou encore Benoît Biteau au 6e rang). On y retrouve également à des places non éligibles les anciens candidats écologistes à l’élection présidentielle Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère, mais aussi le mathématicien et ancien député Cédric Villani ou la patronne du parti Marine Tondelier. Pour découvrir l’identité des autres candidats écologistes, direction notre site.

Après le Pacte vert, place au Pacte bleu ? C’est ce qu’ont défendu ce week-end (chacun de leur côté) les têtes de liste Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) et Valérie Hayer (Renaissance). Les deux eurodéputés mettent en avant cette mesure pour protéger les mers et les océans. La Mayennaise précise notamment auprès de Ouest-France vouloir une “mise en application rapide des mesures votées pour mettre fin aux pollutions plastiques dans l’eau à horizon 2035″. Il est possible que ce Pacte bleu vous soit familier, puisque certains se sont déjà emparés de la question (ici et là par exemple). Aussi, cette mesure fait figure d’intrigue principale dans la deuxième saison de la série “Parlement”. Pour l’anecdote, parmi les scénaristes de la série, on retrouve un conseiller politique du groupe Renew Europe et ex-collègue de… Valérie Hayer.

Quel avenir pour le Pacte vert européen ? Les principales têtes de liste ont débattu sur ce thème mardi soir, à l’invitation des “Shifters” d’Angers, une association pour la décarbonation de l’économie. Pour revoir le débat, c’est par ici.

L’Union des démocrates musulmans français (UDMF) a annoncé son intention de présenter une liste aux élections européennes du 9 juin. Celle-ci devrait s’appeler “Free Palestine”, s’inscrivant dans une coalition transnationale qui verrait des listes similaires se présenter en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Objectif : “faire entendre la voix du peuple palestinien” et “lutter contre la contamination des idées d’extrême droite visant les citoyens de confession musulmane”, a expliqué à l’AFP Nagib Azergui, fondateur du parti. Aux européennes de 2019, la liste de l’UDMF avait récolté 0,13 % des suffrages (28 469 voix).

Le “Piepergate”, épine dans le pied d’Ursula von der Leyen

Retrait. Une polémique a secoué la bulle européenne ces derniers jours : le “Piepergate”, du nom de l’eurodéputé Markus Pieper. Désigné fin janvier pour devenir l’émissaire aux petites et moyennes entreprises (PME) au sein de la Commission européenne, l’élu allemand a finalement renoncé lundi soir à ce poste, après de vives critiques. Un revers pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui avait elle-même choisi ce candidat issu de son propre parti, l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU, affilié au PPE).

Nein. Cette proximité partisane n’avait pas été du goût de certains de ses collègues de travail. Lors de la réunion hebdomadaire du collège des commissaires mercredi 10 avril, Thierry Breton s’était plaint de l’absence de prise de décision collective au sommet de l’exécutif de l’UE, selon Euronews. “La transparence et la collégialité sont et doivent toujours rester nos valeurs cardinales”, a d’ailleurs tweeté hier le commissaire français chargé du Marché intérieur, en réaction au retrait de Markus Pieper. La pilule n’est pas non plus passée du côté du Parlement européen. Le 11 avril, lors de la mini-session plénière à Bruxelles, les eurodéputés de gauche et libéraux avaient fait adopter un amendement pour remettre en cause le choix d’Ursula von der Leyen.

Campagne. On rappelle que la présidente de la Commission endosse aussi le rôle de cheffe de file commune des conservateurs européens du PPE pour les élections de juin. Le groupe de centre droit arriverait en tête selon les projections sondagières, mais rien ne dit que l’Allemande est assurée de renouveler son mandat. Ursula von der Leyen doit d’abord être désignée par les chefs d’Etat et de gouvernement, puis obtenir une majorité au Parlement européen pour diriger de nouveau l’exécutif européen. En attendant, l’ancienne ministre de la Défense d’Angela Merkal a décidé de suspendre la procédure de sélection pour ce poste d’émissaire aux PME, qui pourrait reprendre après les élections européennes.

Dans le reste de l’actu en Europe

En Hongrie, le Premier ministre nationaliste Viktor Orbán est défié par un ancien camarade. Ex-membre du Fidesz au pouvoir, Péter Magyar a enregistré jeudi un nouveau parti afin de se présenter aux élections européennes. L’avocat s’est fait connaître pour avoir dénoncé la corruption du gouvernement, au sein duquel son ex-femme Judit Varga a servi comme ministre de la Justice (2019-2023). Selon les projections de la composition du prochain Parlement européen en nombre de sièges d’Euractiv, qui agrège des sondages nationaux, le parti de Péter Magyar obtiendrait 3 sièges, tandis que le Fidesz enverrait 10 eurodéputés à Strasbourg.

Plus largement, et toujours selon les nouvelles projections d’Euractiv, le Parti populaire européen (PPE) arriverait en tête du scrutin, représenté par 184 eurodéputés lors de la prochaine mandature. Les sociaux-démocrates (S&D) seraient en seconde position, obtenant 139 sièges. Trois autres groupes se trouvent dans un mouchoir de poche : les nationalistes d’Identité et démocratie (ID) décrocheraient 84 sièges, tout comme les libéraux de Renew, tandis que les Conservateurs et réformistes européens (CRE) obtiendraient 82 élus.

D’ailleurs, les Démocrates danois ont fait savoir qu’ils rejoindraient le groupe CRE s’ils obtenaient des élus en juin. Un peu plus au sud-ouest (et beaucoup plus à gauche), l’ex-candidat à la présidentielle française Philippe Poutou figurera en 3e position sur une liste anticapitaliste en Belgique. Toujours au Benelux, on a également appris que 13 partis se lanceraient dans la course aux européennes au Luxembourg. Le Grand-Duché comptera au total 78 candidats pour 6 sièges, un record.

De l’autre côté du continent, un ancien footballeur grec change d’équipe politique. Theódoros Zagorákis, capitaine de la sélection hellénique championne d’Europe en 2004, sera l’un des 34 candidats sur la liste du PASOK, le parti social-démocrate grec. Elu une première fois en 2014 sur la liste de la formation conservatrice Nouvelle Démocratie, dont est originaire le Premier ministre Kyriákos Mitsotákis, l’ancien milieu de terrain avait conservé son siège en 2019. Avant de se faire exclure du groupe du PPE en raison d’un différend avec son gouvernement sur fond de… football.

L’écart continue de se resserrer entre la liste de la majorité présidentielle et celle du PS-Place publique. L’écart moyen, de 6,7 points il y a une semaine, atteint désormais 5,2 points (17,6 % en moyenne pour Valérie Hayer contre 12,4 % pour Raphaël Glucksmann). Quant au RN, il poursuit son envolée avec 31,9 % d’intentions de vote en moyenne (+1,5 point en une semaine), son plus haut niveau jamais atteint.

LR respire un peu en retrouvant la barre des 8 %, devançant LFI (7,5 % en moyenne). Suivent les écologistes (6,8 %) et Reconquête (6,2 %). Le seuil fatidique des 5 %, synonyme d’envoi de représentants au Parlement européen, continue de guetter dangereusement ces deux listes.

Agenda

Mercredi 17 avril : début du Conseil européen extraordinaire, qui dure jusqu’au jeudi 18 avril. Au programme : questions économiques et compétitivité, Ukraine, Turquie, Moyen-Orient et Liban.

: début du extraordinaire, qui dure jusqu’au jeudi 18 avril. Au programme : questions économiques et compétitivité, Ukraine, Turquie, Moyen-Orient et Liban. Mercredi 17 avril, 18h30 : entretien en direct de Raphaël Glucksmann (PS-PP) avec Politico et Europa Nova (plus d’informations ici).

: entretien en direct de Raphaël Glucksmann (PS-PP) avec Politico et Europa Nova (plus d’informations ici). Mercredi 17 avril, 19h : meeting de LFI à Roubaix (Nord), en présence de Jean-Luc Mélenchon, du député national David Guiraud et de la candidate Rima Hassan.

: meeting de LFI à Roubaix (Nord), en présence de Jean-Luc Mélenchon, du député national David Guiraud et de la candidate Rima Hassan. Mercredi 17 avril, 19h30 : réunion publique de l’eurodéputée Marie-Pierre Vedrenne (Renaissance-MoDem) à Dinan (Côtes-d’Armor).

: réunion publique de l’eurodéputée Marie-Pierre Vedrenne (Renaissance-MoDem) à Dinan (Côtes-d’Armor). Samedi 20 avril, 14h30 : meeting de Guillaume Lacroix (PRG, liste Europe, Territoires, Ecologie) à Labège (Haute-Garonne). Présentation des candidats sur la liste et du programme.

: meeting de Guillaume Lacroix (PRG, liste Europe, Territoires, Ecologie) à Labège (Haute-Garonne). Présentation des candidats sur la liste et du programme. Lundi 22 avril, 17h : début de la dernière session plénière de la mandature 2019-2024, au Parlement européen de Strasbourg (Bas-Rhin). Fin de la session plénière jeudi 25 avril après-midi.

: début de la dernière session plénière de la mandature 2019-2024, au de Strasbourg (Bas-Rhin). Fin de la session plénière jeudi 25 avril après-midi. Mardi 23 avril, 19h : meeting de Manon Aubry (LFI) à Strasbourg.

Mick Wallace avec le maillot du Torino FC - Crédits : capture d’écran vidéo Parlement européen

Contrairement à certaines assemblées, le Parlement européen ne prévoit pas de code vestimentaire pour ses membres. Jeudi dernier, l’eurodéputé irlandais Mick Wallace (La Gauche) en a donc profité pour arborer dans l’hémicycle bruxellois le maillot son équipe de football préférée, le Torino FC (Italie). Le tifosi a ainsi souhaité “bonne chance au Torino qui [jouait] ce samedi face à la Juventus [l’autre club de Turin et rival NDLR]”. Avant d’ajouter à sa manière quelques encouragements qui se passent de traduction : “Juve merda ! Forza Toro !”.

Sa passion pour le ballon rond ne date pas d’hier puisque Mick Wallace est également le fondateur du Wexford Football Club, une équipe aujourd’hui en deuxième division irlandaise. Mais ce dernier a également un second terrain d’expression : la politique. Ancien Teachta Dála (membre de la chambre basse du Parlement irlandais), il s’est fait élire député européen en 2019 sur la liste des “Indépendants pour le changement”, un parti de gauche radicale.

Avec son acolyte Clare Daly, il forme un duo aux positions controversées. Réputés proches des régimes syrien et iranien notamment, ils font partie des très rares députés (seulement 13 sur 705) à s’être opposés à une résolution du Parlement européen condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. Selon le Irish Independent, les deux compères comptent bien rempiler à Strasbourg en juin prochain.

71 %

C’est le pourcentage de citoyens de l’UE déclarant qu’ils voteront probablement lors des élections européennes en juin prochain. Un chiffre tiré du dernier Eurobaromètre, publié ce mercredi matin.

A une cinquantaine de jours de l’échéance électorale, l’étude souligne que l’engouement est beaucoup plus fort (+10 points) qu’à la même période en 2019. Une situation observée dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, à l’exception de la Bulgarie où les scrutins nationaux à répétition ces dernières années ont probablement eu raison de la patience des électeurs.

Toutefois, ce chiffre reste à relativiser. La participation effective est toujours plus faible que les intentions de vote. Si 61 % des interrogés avaient l’intention de se rendre au bureau de vote en 2019, seuls 50,66 % des électeurs européens s’étaient finalement déplacés.

Pour les auteurs de l’enquête, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regain d’attention pour les élections européennes et les institutions de l’UE de manière générale. “Le contexte international rend le vote encore plus important pour 81 % des citoyens”, soulignent-ils par exemple. L’étude indique aussi les thèmes importants aux yeux des Européens. Arrivent en tête la lutte contre la pauvreté, la santé publique, le soutien à l’économie ainsi que la défense et la sécurité européenne.

Banque centrale européenne

Dans un contexte économique tendu, les déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) étaient scrutées. Jeudi dernier, Christine Lagarde a annoncé le maintien des taux d’intérêt de l’institution financière de l’Union européenne à leur niveau élevé. Elle envisage toutefois une baisse en juin prochain afin de stimuler l’économie de la zone euro.

Basée à Francfort (Allemagne), la BCE gère la politique monétaire de la zone euro. Son principal objectif consiste à y maintenir la stabilité des prix. A cet effet, elle fixe le niveau des trois taux directeurs auxquels les banques peuvent se refinancer auprès d’elle.

Une variation de ces instruments de politique monétaire a des effets sur les taux que pratiquent les banques avec leurs clients. Si les taux directeurs augmentent, l’emprunt des particuliers et des entreprises auprès des établissements de crédit devient plus coûteux, ce qui permet en principe de contenir l’inflation mais freine également la croissance. A l’inverse, une baisse des taux d’intérêt facilite les prêts bancaires et la consommation.

J-100 avant les Jeux olympiques de Paris 2024 ! Pour l’occasion, on vous a concocté un quiz qui mêle Europe et olympisme. L’objectif : retrouver toutes les villes européennes qui ont accueilli au moins une édition des JO d’été. Et pour les plus téméraires d’entre vous, tentez ensuite votre chance avec les villes européennes hôtes des JO d’hiver. C’est dans notre quiz de la semaine, à vous de jouer !

Et découvrez ici tous nos autres quiz pour mesurer vos connaissances sur l’Union européenne.

Pour conclure cette newsletter hebdomadaire, on vous emmène en voyage à bord du Trans-Europe Express, un train qui reliait plusieurs villes européennes entre la fin des années 1950 et le début des années 1980.

En 1977, la prestigieuse locomotive va inspirer le groupe de musique électronique Kraftwerk. Cette année-là, les natifs de Düsseldorf (Allemagne) sortent en anglais et en allemand le morceau “Trans-Europa Express”. Les sept morceaux de l’album éponyme évoquent le trajet du train traversant un continent devenant rapidement “sans frontières et numérique”.

Traverser à l’aide du train une Europe sans frontières, c’est aujourd’hui l’objectif de l’initiative DiscoverEU. Depuis mardi, les jeunes Européens de 18 ans peuvent tenter de décrocher un des 35 500 billets mis en jeu. Ces précieux sésames leur permettront de voyager gratuitement jusqu’à 30 jours à travers le continent grâce à des mobilités douces. Bon plan, non ?