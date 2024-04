L’Essentiel des Européennes #7 - Immigration, sujet de campagne | Focus sur les Pays-Bas et la Slovaquie | 358,9 millions d’électeurs

La voici, la voilà : la septième édition de votre newsletter “L’Essentiel des Européennes” ! Plus que deux mois avant le 9 juin, mais plus que quelques heures avant le vote du Parlement européen sur le Pacte asile et migration. On revient sur ce sujet sensible cette semaine, avant de faire un tour du côté des Pays-Bas et de la Slovaquie, où les russophiles sont plutôt en forme. On vous propose aussi une vidéo originale, puis on termine en musique, avec l’aide des socialistes européens.

Asile et migrations, sujet explosif

Electrique. De Calais à Paris, un dossier a électrisé les débats cette semaine : le Pacte asile et migration. Réunis pour une mini session plénière à Bruxelles, les eurodéputés se prononcent aujourd’hui, mercredi, sur un paquet de dix textes visant à réformer la politique migratoire européenne. “Nous allons enfin pouvoir mettre en place le ‘screening’, le filtrage” aux frontières de l’UE, a défendu dimanche Valérie Hayer dans le JDD. “Toutes les personnes qui arriveront et qui prétendront au droit d’asile seront soumises à un contrôle d’identité, à un relevé d’empreintes, à des contrôles de sécurité, des contrôles sanitaires”, poursuivait la tête de liste Renaissance. Et les demandeurs d’asile dont le dossier serait rejeté devront être renvoyés rapidement soit dans leur pays d’origine, soit dans un pays tiers considéré comme “sûr”.

A bâbord. La gauche française s’oppose quant à elle au compromis trouvé sur ces textes par le Parlement européen et le Conseil en décembre. Depuis Calais vendredi, la cheffe de file insoumise Manon Aubry a plaidé pour “plus de solidarité” entre Etats européens, dénonçant au passage l’essentiel de ce pacte. Et notamment cette liste de “pays sûrs”, qui ne présenterait pas suffisamment de garanties de respect des droits humains pour les exilés. De son côté, l’écologiste Marie Toussaint a appelé à une politique d’asile “juste”. Selon les termes du Pacte, les Etats membres pourront choisir entre accueillir les demandeurs d’asile sur leur territoire ou bien apporter un soutien financier ou opérationnel aux pays soumis à une pression migratoire. “On est à mille lieues de la nécessaire solidarité avec les pays, en particulier, ceux du sud de l’Europe”, considère l’eurodéputée verte.

Toujours contre. Même son de cloche du côté de la tête de liste Parti socialiste-Place publique, Raphaël Glucksmann. Pour des raisons semblables à ses collègues écologiste et insoumise, il a annoncé qu’il voterait contre la plupart des dispositions du Pacte. Une position à rebours de son groupe, les sociaux-démocrates européens, qui soutiennent cette réforme. Mais l’eurodéputé français n’est pas le seul à avoir une position divergente de ses homologues à Strasbourg. Si le Parti populaire européen (PPE) soutient le Pacte, la tête de liste des Républicains François-Xavier Bellamy se montre critique. Enfin, Jordan Bardella (RN) et Marion Maréchal (Reconquête) sont aussi opposés à cet ensemble de textes, le considérant comme inefficace pour lutter contre l’immigration illégale. A l’approche des élections européennes, l’UE est sur le point de boucler ce dossier après 8 ans de travail, la première proposition de réforme du système de Dublin par la Commission européenne datant de 2016.

Dans le reste de l’actu en France

L’eurodéputé Pierre Larrouturou sera finalement candidat aux élections européennes. Il a annoncé mercredi dernier que son mouvement, Nouvelle Donne, présentera une liste pour le scrutin de juin, formée avec le parti Allons Enfants, qui ne regroupe que des jeunes de moins de 30 ans. En 2019, Nouvelle Donne était allié avec le Parti socialiste et Place publique, permettant à Pierre Larrouturou, alors en 5e position sur la liste menée par Raphaël Glucksmann, d’entrer au Parlement européen. Selon notre décompte, il devient ainsi le 47e eurodéputé français en poste à officialiser sa candidature pour les élections européennes de 2024.

A gauche toujours, Génération.s a dévoilé la semaine dernière le résultat d’un vote interne concernant la stratégie à adopter en vue des élections européennes. Face à la multiplication des candidatures à gauche, 59 % des adhérents du petit parti ont plébiscité une absence de soutien officiel en faveur d’une liste en particulier. En 2019, Génération.s avait présenté sa propre liste, menée par son fondateur, Benoît Hamon. Elle avait récolté 3,3 % des suffrages.

Jeudi, le président des Patriotes, Florian Philippot, et celui de Via, la voie du peuple, Jean-Frédéric Poisson, ont annoncé un “accord de coalition” entre leurs partis pour “faire liste commune aux élections européennes”. Florian Philippot, ancien n°2 du Front national et eurodéputé de 2014 à 2019, mènera cette liste sur laquelle Jean-Frédéric Poisson figurera en 3e position. Myriam Palomba, ancienne rédactrice en chef du magazine people Public, devenue chroniqueuse tendance complotiste dans les émissions de Cyril Hanouna, hérite de la 2e place. La liste prône “la sortie de l’Union européenne” et “de l’Otan”. En 2019, surfant sur la vague des Gilets jaunes, Florian Philippot avait recueilli 0,65 % des suffrages aux élections européennes.

Lors d’un meeting à Besançon en présence de la tête de liste de la majorité présidentielle Valérie Hayer, le parti de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, Horizons, a dévoilé vendredi son “manifeste” pour les élections européennes. Ce document de 12 pages nommé “Défendre les Européens” met en avant une série de propositions et pistes de réflexion visant à alimenter le programme que portera la liste commune avec Renaissance et le Modem.

Un programme qui devrait être largement façonné par Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat doit prononcer autour du 23 avril un “grand discours européen”, à l’image de celui donné à la Sorbonne en septembre 2017, indique Le Parisien. Objectif pour le chef de l’Etat : partager sa vision de l’avenir de l’Union européenne et ainsi “influer sur l’agenda de la future Commission [européenne]”, rapporte La Tribune.

Nouvelle recrue pour le Rassemblement national. Le policier Matthieu Valet sera candidat sur la liste menée par Jordan Bardella. Ancien porte-parole du Syndicat indépendant des Commissaires de police (SICP), il est devenu une figure médiatique des forces de l’ordre, habitué aux plateaux de télévision. Pour le parti nationaliste, c’est le troisième ralliement issu de la société civile, après l’essayiste Malika Sorel et l’ancien patron de Frontex Fabrice Leggeri, qui figureront respectivement en 2e et 3e positions.

Aux Pays-Bas, le “Nexit” s’éloigne

Bloqué. Depuis quelques mois, les Pays-Bas connaissent un blocage sans précédent de leur système politique. En novembre, après la chute de la coalition gouvernementale dirigée par Mark Rutte, les élections législatives anticipées consacrent l’extrême droite néerlandaise. Le Parti pour la liberté (PVV), emmené par son leader Geert Wilders, arrive en première position avec 23,5 % des suffrages, raflant 37 des 150 sièges à la chambre basse. Mais pour la formation nationaliste, le retour à la réalité du jeu politique vient vite chasser l’euphorie de la victoire.

Renoncements. Car après une campagne aux forts relents islamophobes, europhobes ou encore climatosceptiques, difficile de convaincre les autres partis de former une coalition et se ranger derrière le “Trump néerlandais”, Geert Wilders. Un blocage qui dure, aujourd’hui encore, et qui a poussé le patron du PVV à renoncer à prendre la tête du prochain gouvernement. Depuis, Geert Wilders se retrouve obligé d’adoucir son discours pour que son parti paraisse “fréquentable”. Le dernier renoncement date de vendredi. Dans son manifeste publié en vue des élections européennes, le PVV a tout simplement supprimé l’une des mesures phares grâce à laquelle il est arrivé en tête aux législatives de novembre : la promesse d’un référendum sur la sortie des Pays-Bas de l’Union européenne.

Exit le Nexit. A l’instar de nombreuses autres formations nationalistes en Europe, comme le Rassemblement national de Marine Le Pen ou le Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le parti de Geert Wilders semble ainsi renoncer à ses positions les plus europhobes. Plus question de “Nexit” ; il s’agit désormais de “changer l’Union de l’intérieur”, est-il écrit dans le manifeste. Mis à part l’abandon (temporaire ?) de cette promesse, le programme du PVV n’en demeure pas moins résolument eurosceptique. Ce qui ne semble pas rebuter les électeurs néerlandais puisque d’après les différents sondages, le PVV arriverait en tête à l’issue des élections européennes, qui se tiendront le jeudi 6 juin aux Pays-Bas. En 2019, le parti nationaliste n’avait récolté que 3,5 % des suffrages.

En Slovaquie, le virage pro-russe se confirme

Eloignement. En Slovaquie, Peter Pellegrini a remporté le second tour de l’élection présidentielle samedi, avec 53 % des voix. Proche du Premier ministre Robert Fico, il a devancé Ivan Korčok, pro-européen et fervent soutien de l’Ukraine. Cette victoire du candidat de la coalition gouvernementale vient confirmer l’orientation prise par le pays depuis les élections législatives de septembre, qui ont ramené Robert Fico au pouvoir. La Slovaquie prend peu à peu ses distances vis-à-vis de l’Union européenne, avec des positions de plus en plus russophiles. Et les élections européennes, qui se dérouleront dans deux mois, pourraient bien accentuer ce tournant.

Pas d’union. Six partis politiques soutenaient le candidat défait samedi, Ivan Korčok. Une coalition qui allait des libéraux de Slovaquie progressiste (Renew Europe) jusqu’aux eurosceptiques modérés de Liberté et solidarité (CRE), en passant par le Mouvement chrétien-démocrate KDH (PPE). Une union qui ne sera pas renouvelée lors du scrutin européen de juin, toutes ces formations y présentant des listes concurrentes. Deuxième dans les sondages avec environ 24,5 % des voix, la liste du parti centriste Slovaquie progressiste est dirigée par l’économiste et ancien Premier ministre Ľudovít Ódor. Le vice-président du Parlement européen, Martin Hojsík, y figure en troisième position.

Leaders. La liste du parti nationaliste de gauche au pouvoir, Smer, fait la course en tête (26,5 % des intentions de vote). La campagne du parti du Premier ministre, Robert Fico, est menée par l’eurodéputée Monika Beňová lors de ces élections. Ancienne questeure du Parlement européen, elle fêtera ses 20 ans au sein de l’institution en mai. Quant au parti du président élu Peter Pellegrini, Hlas (membre de la coalition gouvernementale avec le Smer), il présente également des candidats pour le Parlement européen en toute autonomie. En tout, 24 listes sont candidates en Slovaquie, qui disposera de 15 sièges dans l’hémicycle strasbourgeois pour la mandature 2024-2029.

Dans le reste de l’actu en Europe

Ursula von der Leyen multiplie les casquettes. Présidente de la Commission européenne, elle est aussi Spitzenkandidatin du Parti populaire européen (PPE) depuis début mars. L’Allemande était à Athènes dimanche, aux côtés du Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis. Avec 3 mots d’ordre : “démocratie”, “prospérité” et “sécurité”. Selon Agence Europe, son chef de cabinet Björn Seibert est devenu son directeur de campagne, tandis qu’Alexander Winterstein sera son porte-parole en chef pour cette campagne.

A Bruxelles dimanche, le parti fédéraliste européen Volt a désigné son duo de Spitzenkandidaten. Il s’agit des eurodéputés Damian Boeselager (Allemagne, Verts/ALE) et Sophie in ‘t Veld (Pays-Bas, Renew Europe). Le mouvement paneuropéen ambitionne de présenter des listes dans 16 Etats membres et de remporter 10 sièges au Parlement européen.

En Hongrie, le Fidesz a dévoilé ses candidats. Le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orbán reconduit plusieurs députés européens, qui siègent parmi les non-inscrits dans l’hémicycle strasbourgeois. Menée par le chef de la délégation Tamás Deutsch, la liste compte aussi comme candidat l’eurodéputé György Hölvényi, toujours présent sur les bancs du Parti populaire européen.

Direction l’Estonie, où le Parti de la réforme a aussi dévoilé sa liste, samedi. Le mouvement de la Première ministre Kaja Kallas fait partie du groupe des libéraux, Renew Europe. Sa liste sera menée par l’eurodéputé Urmas Paet. Toujours en Estonie, la commissaire européenne à l’Energie, Kadri Simson, a apporté son soutien à l’ancien Premier ministre Jüri Ratas, candidat sur la liste des chrétiens-démocrates d’Isamaa (PPE). Plus au sud, on a appris hier que la Bulgarie allait aussi tenir des élections législatives anticipées le 9 juin, en même temps que les européennes donc. Le président, Roumen Radev, a nommé un gouvernement intérimaire dirigé par Dimitar Glavchev.

En République tchèque, le Premier ministre Petr Fiala a lancé vendredi la campagne de la coalition actuellement au pouvoir, SPOLU. Composée de trois partis conservateurs, l’alliance est menée par l’ancien ministre de la Défense et actuel eurodéputé Alexandr Vondra. Dans son discours depuis Prague, il a promis de “corriger” le Pacte vert, la feuille de route environnementale de l’UE lors de la mandature qui s’achève.

Ce lundi, l’Ifop a lancé son “rolling” quotidien, pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. Chaque jour, jusqu’au 7 juin, l’institut de sondage publiera une enquête quotidienne sur les intentions de vote des Français. 1 500 électeurs seront interrogés à chaque fois, un panel qui sera renouvelé par tiers d’un jour sur l’autre. “Pour l’enquête de lundi, il y aura 500 interviews effectuées du jeudi au vendredi, 500 supplémentaires du vendredi au samedi, et 500 autres du samedi soir au lundi matin. Pour celle du mardi, le tiers le plus lointain va être supprimé et remplacé”, indique Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’Ifop, au Figaro. Objectif : “suivre plus finement l’évolution des rapports de force”, explique le quotidien.

Pour ce qui est de notre agrégateur de sondages, le Rassemblement national s’installe désormais durablement au-dessus de la barre des 30 % et continue de creuser l’écart avec la majorité présidentielle, en baisse (18 % contre 19,5 % la semaine passée). Le PS tutoie régulièrement les 12 % d’intentions de vote, soit quasiment deux points de plus qu’il y a un mois. Derrière, les Insoumis et Les Républicains tournent autour de 7,5 % tandis que les écologistes n’en finissent plus de baisser (6,7 %). Reconquête se stabilise autour des 6 % d’intentions de vote.

Agenda

Mercredi 10 avril, de 19h à 21h : débat entre les principales têtes de liste françaises, retransmis sur France 24 et RFI.

: débat entre les principales têtes de liste françaises, retransmis sur France 24 et RFI. Jeudi 11 avril, 18h30 : meeting de Léon Deffontaines (PCF) à Amiens (Somme).

: meeting de Léon Deffontaines (PCF) à Amiens (Somme). Jeudi 11 avril, 19h30 : meeting de Marion Maréchal (Reconquête) à Carnac (Morbihan).

: meeting de Marion Maréchal (Reconquête) à Carnac (Morbihan). Vendredi 12 avril, 8h20 : débat entre Jordan Bardella (RN) et Raphaël Glucksmann (PS) dans la matinale de France Inter.

: débat entre Jordan Bardella (RN) et Raphaël Glucksmann (PS) dans la matinale de France Inter. Samedi 13 avril, 15h : meeting de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) à Nantes (Loire-Atlantique).

: meeting de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) à Nantes (Loire-Atlantique). Samedi 13 avril, 15h : meeting de Jordan Bardella (RN) à Royan (Charente-Maritime).

: meeting de Jordan Bardella (RN) à Royan (Charente-Maritime). Dimanche 14 avril, 14h : meeting de Manon Aubry (LFI) à Montpellier (Hérault).

: meeting de Manon Aubry (LFI) à Montpellier (Hérault). Dimanche 14 avril : débat entre Raphaël Glucksmann (PS) et François-Xavier Bellamy (LR) sur BFMTV.

Jean Lassalle (à gauche) et Willy Schraen (à droite) - Crédits : capture d’écran YouTube / Alliance rurale

Une vidéo de campagne pour le moins… originale. Vendredi, Jean Lassalle et Willy Schraen se sont mis en scène au beau milieu d’une étable. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les deux leaders de l’Alliance rurale déboulent dans au milieu des vaches, en pleine nuit, au volant d’un Citroën C15. Le tout au son de “Dans les yeux d’Emilie”, chanson de Joe Dassin remise au goût du jour par les bandas du sud-ouest ces dernières années.

Les quelques secondes de vidéo se concluent de manière un peu plus classique par un “Votez Alliance rurale” proclamé par les deux protagonistes. La liste, qui entend notamment “défendre la cause rurale” et “l’art de vivre à la française”, connait toutefois quelques déboires depuis l’arrivée de Jean Lassalle à sa tête, le 6 mars dernier. La nomination de l’ancien député du Béarn et double candidat à l’élection présidentielle a provoqué le départ de plusieurs candidats dont Louis Picamoles, ancien joueur et capitaine du XV de France de rugby.

358,9 millions

C’est le nombre (provisoire) de citoyens de l’UE qui pourront voter lors des élections européennes en juin prochain. Les Etats membres les plus peuplés comptent logiquement le plus grand nombre d’électeurs. D’après les données d’Eurostat, 64,9 millions de citoyens allemands pourront ainsi se rendre aux urnes, tout comme 49,7 millions de Français et 47 millions d’Italiens.

Pour 21 millions d’électeurs à travers l’Union, c’est la première fois qu’ils prendront part à des élections européennes. Avec notamment une bonne poignée de Belges, puisque le gouvernement a récemment abaissé l’âge minimal pour voter à 16 ans pour ce scrutin. En France, 4 millions de citoyens participeront pour la première fois à ces élections continentales au mois de juin.

Session plénière

A quelques semaines des élections européennes, les eurodéputés de la mandature actuelle (2019-2024) se rendront une dernière fois à Strasbourg, du 22 au 25 avril. Douze fois par an, le Parlement européen y tient des sessions plénières. Les 705 eurodéputés (720 lors de la prochaine mandature) rejoignent alors la capitale alsacienne pendant 4 jours, du lundi au jeudi, pour faire aboutir le travail législatif effectué au sein des différentes commissions parlementaires et des groupes politiques le reste de l’année. Ils se réunissent dans l’hémicycle pour voter les textes proposés par la Commission européenne.

En complément des 12 sessions annuelles organisées sur les bords du Rhin, le Parlement se réunit occasionnellement lors de “mini-sessions”, pendant deux jours à Bruxelles. La dernière de la mandature en cours a d’ailleurs débuté ce mercredi dans la capitale belge.

Le 31 mars dernier, l’espace Schengen s’est élargi, accueillant deux nouveaux pays. Désormais, ce sont 29 Etats européens qui forment cette zone de libre-circulation, dont 25 sont également membres de l’Union européenne. Saurez-vous tous les retrouver ? Tentez votre chance avec notre quiz de la semaine. Et découvrez ici tous nos autres quiz pour mesurer vos connaissances sur l’Union européenne.

On termine comme à notre habitude en musique. Mais cette semaine, le Parti socialiste européen nous a mâché le travail. Jeudi, le PSE a dévoilé sa playlist pour la campagne des élections européennes. Intitulée “Progressive 2024 EU elections mood”, elle se compose (pour l’instant) de 35 morceaux interprétés par divers artistes européens, parmi lesquels Rosalía, Stromae… ou Yves Montand.

De quoi “vous donner de bonnes vibrations d’engagement politique en ce moment crucial pour nous, socialistes et sociaux-démocrates, et pour l’avenir de l’Europe”, souligne le parti.