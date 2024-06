Elections législatives 2024 : à quelle heure les bureaux de vote seront-ils ouverts ?

Retrouvez toutes les informations pour connaître l’heure d’ouverture et de fermeture de votre bureau de vote aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.

Certains bureaux de vote resteront ouvert jusqu’à 20h les 30 juin et 7 juillet. Crédits : iStock / bymuratdeniz

En règle générale, les bureaux de vote en France ouvrent à 8 heures et ferment à 18 heures pour les élections législatives en France. Cependant, il existe des exceptions et des ajustements selon les villes et les départements.

Horaires dans les grandes villes

Dans les grandes villes, les bureaux de vote peuvent rester ouverts jusqu’à 20 heures. C’est notamment le cas à Paris où les électeurs peuvent voter de 8h à 20h, mais aussi d’autres villes comme Montpellier et Pau, ou bien de départements entiers de la région parisienne comme les Yvelines.

Si vous résidez dans une grande agglomération, il est recommandé de vérifier les horaires spécifiques auprès de votre mairie ou sur internet, car un arrêté préfectoral peut fixer des heures de fermeture différentes.

Particularités des territoires d’outre-mer

Pour les électeurs des territoires d’outre-mer tels que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et Polynésie française, ainsi que pour les Français résidant sur le continent américain, le vote se déroule un jour plus tôt.

Pour le premier tour, les électeurs votent ainsi le samedi 29 juin 2024, et pour le second tour, le samedi 6 juillet 2024.

Les heures d’ouverture des bureaux de vote pour les Français de l’étranger

Si vous votez depuis l’étranger, la plupart des bureaux de vote ouvrent de 8h à 18h. Certains bureaux ferment plus tard, comme à Dublin, Istanbul, Tel Aviv, Abou Dabi et Dubaï : leurs horaires sont précisés sur le site Légifrance.

Les Français résidant à l’étranger peuvent également voter par voie électronique, du mardi 25 juin à 12h au jeudi 27 juin à 12h pour le premier tour, et du mercredi 3 juillet à 12h au jeudi 4 juillet à 18h pour le second tour.

Comment connaître les horaires exacts de votre bureau de vote ?

Pour être certain des horaires de votre bureau de vote, vous pouvez :