Elections européennes : Valérie Hayer désignée tête de liste pour Renaissance

Eurodéputée depuis 2019 et présidente du groupe Renew Europe, Valérie Hayer portera la liste de la majorité présidentielle pour le scrutin du 9 juin.

Au Parlement européen, Valérie Hayer est devenue présidente du groupe centriste Renew Europe en janvier - Crédits : Alain Rolland / Parlement européen

Renaissance a sa candidate. Le bureau exécutif du parti macroniste a validé, jeudi 29 février, le nom de Valérie Hayer pour porter les couleurs de la majorité présidentielle à l’occasion des élections européennes. “La confiance du président de la République m’honore et m’oblige, et je mettrai toute ma détermination et mon énergie dans cette campagne”, a-t-elle déclaré dans la foulée sur le plateau du journal télévisé de TF1.

Agée de 37 ans, issue du monde agricole et ancienne vice-présidente du conseil départemental de la Mayenne, Valérie Hayer a été assistante parlementaire au Sénat puis au Parlement européen aux cotés de l’ancien ministre centriste Jean Arthuis. Elue en 2019 sur la liste portée par Nathalie Loiseau, elle s’est illustrée sur les questions budgétaires dans l’hémicycle strasbourgeois. Valérie Hayer coordonnait les positions de son groupe, Renew Europe, troisième force politique à Strasbourg et Bruxelles, au sein de la commission des Budgets. Elle a été rapporteure sur des dossiers tels que le cadre financier pluriannuel 2021-2027, le plan de relance européen et les ressources propres de l’Union européenne.

En janvier, elle est devenue présidente du groupe Renew Europe alors que son prédécesseur Stéphane Séjourné était nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Une promotion qui l’a propulsée comme la Française la plus influente au Parlement européen, selon le baromètre EU Matrix.

Si l’intégralité de la liste macroniste n’est pas connue, l’alliance entre Renaissance, le Modem, Horizons et le Parti radical a déjà un slogan : “Besoin d’Europe”. Ainsi qu’une date de lancement de campagne : le 9 mars à Lille.