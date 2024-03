Elections européennes : La France insoumise dévoile les candidats de sa liste menée par Manon Aubry

Parmi les candidats sur la liste de La France insoumise, on retrouve l’eurodéputé écologiste sortant Damien Carême, qui figure en 8e position.

Manon Aubry est coprésidente du groupe de La Gauche au Parlement européen - Crédits : Philippe Buissin / Parlement européen

Ce mercredi 6 mars, Manon Aubry a dévoilé l’identité des candidats de La France insoumise (LFI) présents sur la liste qu’elle mènera une nouvelle fois aux élections européennes de juin prochain. Un casting dans lequel on retrouve nombre de militants insoumis, certains eurodéputés sortants, mais également quelques surprises.

Aubry, Omarjee, Mesure et Chaïbi rempilent

Comme cela était annoncé depuis fin janvier, Manon Aubry figure en 1ère position sur la liste de La France insoumise. Un rôle de tête de liste qu’elle endosse pour la deuxième fois consécutive, puisqu’elle l’était déjà lors des élections européennes de 2019. La 2e place revient à un autre député européen sortant : Younous Omarjee. Siégeant sur les bancs strasbourgeois depuis 2012, il est le président de la commission du Développement régional au Parlement européen depuis 2019.

Il sera suivi en 3e position par sa collègue Marina Mesure, tandis que la 5e place revient à Leïla Chaibi. Ils sont les quatre seuls eurodéputés insoumis sortants à figurer sur cette liste, puisque Anne-Sophie Pelletier, mise en cause pour des faits de harcèlement, a été exclue du groupe LFI au Parlement européen, et qu’Emmanuel Maurel, à la tête du petit parti Gauche républicaine et socialiste, à cette fois-ci décidé de s’allier avec le Parti communiste français.

La surprise Carême

Pourtant, un cinquième député européen actuellement en poste figurera bien sur la liste du mouvement mélenchoniste. Ce dernier n’est pas insoumis mais… écologiste. Damien Carême, élu depuis 2019, avait quitté en octobre Europe Ecologie Les Verts en raison de désaccords avec la direction du parti concernant la stratégie adoptée pour la campagne des élections européennes. Il avait ainsi abandonné la place de candidat qui lui avait été attribuée sur la liste des écologistes.

Finalement, il sera bel et bien candidat aux élections européennes, en 8e position sur la liste insoumise. Dans le reste des dix premières places attribuées, on retrouve le syndicaliste marnais Anthony Smith (4e), l’ancien coordinateur national de Génération.s Arash Saeidi (6e), la militante pro-palestinienne Rima Hassan (7e) et les animateurs nationaux des Jeunes insoumis.es, Emma Fourreau (9e) et Aurélien Le Coq (10e).

Cette liste, proposée par le Comité électoral de LFI, est désormais tributaire de l’approbation des militants insoumis jusqu’au 15 mars, à travers un vote en ligne. Le résultat sera annoncé le lendemain, à l’occasion de la Convention de l’Union populaire, qui lancera officiellement la campagne de LFI pour ces élections européennes.