Elections européennes : comment faire une procuration en ligne ?

Afin de voter lors des élections européennes du 9 juin 2024, il est possible d’effectuer sa procuration en ligne. Partiellement grâce à la pré-demande, ou intégralement si vous disposez d’une carte d’identité de nouvelle génération.

Les procurations peuvent être enregistrées jusqu’à l’avant-veille du scrutin. Mais la meilleure option reste de s’y prendre le plus tôt possible - Crédits : Hugo Palacin / Toute l’Europe

Pour faciliter la démarche et favoriser la participation des citoyens aux élections européennes du 9 juin 2024, le gouvernement français a mis en place différents outils. Tout citoyen peut ainsi effectuer partiellement ou intégralement sa demande de procuration en ligne.

Une méthode qui peut constituer un gain de temps précieux si vous savez d’avance que vous ne pourrez pas vous rendre aux urnes le 9 juin prochain pour voter aux élections européennes. On vous explique la marche à suivre.

Une question sur la démarche du vote par procuration ? Toutes les réponses sont dans notre article, “Elections européennes : comment voter par procuration en France ?”. Ne tardez pas !

Les élections européennes de 2024 se dérouleront le dimanche 9 juin en France, sauf pour certains électeurs. Les citoyens qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française ainsi que les Français qui sont établis sur le continent américain, voteront, eux, le samedi 8 juin.

Effectuer sa procuration totalement en ligne

Pour faire une procuration entièrement en ligne, un critère est indispensable. Vous devez disposer d’une nouvelle carte d’identité numérique, celle au format “carte bancaire”, délivrée depuis 2021 (voir la photo ci-dessous). Cette nouvelle carte est liée à l’application du gouvernement France Identité, qui permet notamment de prouver son identité en ligne.

Exemple de carte d’identité de nouvelle génération, format “carte bancaire”, qui permet notamment d’effectuer ses démarches de vote par procuration entièrement en ligne

Ce lien entre votre carte d’identité physique et votre identité numérique hébergée par l’application France Identité est indispensable pour réaliser votre procuration totalement en ligne.

Pour créer votre identité numérique, vous devez vous connecter sur l’application France identité (disponible sur l’App Store comme sur Google Play). Ensuite, effectuez une demande de certification de votre identité numérique. Cela vous permettra d’obtenir un QR code.

L’étape suivante consiste à vous déplacer dans une mairie habilitée, en vous munissant du QR code, de votre carte d’identité et de votre smartphone. Un agent vérifie alors que votre identité numérique hébergée par l’application France Identité est bien liée à votre carte d’identité physique. La liste des mairies habilitées est à retrouver ici.

Un mail vous est ensuite envoyé dans les 48 heures pour vous informer de l’aboutissement de votre demande de certification numérique.

Une fois ces étapes passées, la création de votre identité numérique est terminée. Vous pouvez ainsi effectuer votre demande de procuration entièrement en ligne grâce au service “Maprocuration” (maprocuration.gouv.fr). A l’issue de cette demande, vous pouvez directement faire valider votre identité via l’application France Identité, sans avoir à vous déplacer dans un commissariat ou une gendarmerie.

Grâce à la création de votre identité numérique, vous pourrez répéter ces demandes de procuration lors de prochaines élections, sans avoir à faire confirmer votre identité numérique à chaque fois en mairie. Cette confirmation n’est nécessaire que lors de la création de votre identité numérique sur l’application France Identité.

Effectuer sa pré-demande de procuration en ligne

Si vous ne disposez pas d’une carte d’identité nouvelle génération au format “carte bancaire”, vous ne pouvez pas effectuer votre demande de procuration entièrement en ligne. Mais cela ne vous empêche pas d’effectuer une pré-demande, qui vous fera tout de même gagner du temps.

Pour cela, rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr. Identifiez-vous dans un premier temps avec le service France Connect, indiquez votre adresse mail, votre commune de vote, votre numéro d’électeur (inscrit sur sa carte électorale ou à retrouver sur ce site) et les informations essentielles concernant la personne à qui vous confiez votre vote par procuration (son numéro d’électeur et sa date de naissance, ou bien son état civil et sa commune de vote).

Rendez-vous ensuite dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat pour faire vérifier votre identité à l’aide de votre pièce d’identité. Vous recevrez à l’issue de cette vérification un mail de Maprocuration vous indiquant que votre identité a été vérifiée. Vous n’avez plus qu’à en informer la personne à qui vous avez fait procuration !