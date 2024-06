Elections européennes 2024 : les bureaux de vote ouverts en France jusqu’à 18 heures, ou 20 heures dans les grandes villes

C’est le grand jour pour une très grande majorité de Français. Depuis 8 heures ce dimanche 9 juin 2024, les bureaux de vote sont ouverts en France métropolitaine et en Corse pour accueillir les électeurs dans le cadre des élections européennes. Ils pourront voter pour la liste de leur choix parmi 38 officiellement candidates.

Le décret du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour les élections européennes prévoit que les bureaux de vote doivent être ouverts de 8 heures à 18 heures, ce dimanche 9 juin. Mais les préfectures sont libres de prendre des arrêtés pour prolonger ces horaires dans certaines villes. Ainsi, les bureaux de vote pourront être ouverts jusqu’à 19 heures ou 20 heures dans des grandes villes concernées.

Tous les électeurs français ne votent pas le même jour. A cause du décalage horaire et pour permettre la publication de résultats à l’échelle de l’Union européenne dès dimanche soir, certains ressortissants Français de l’étranger et habitants des territoires d’outre-mer ont voté le samedi 8 juin.

Ainsi, les élections européennes se sont déroulées hier à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française. Les Français établis sur le continent américain ont eux aussi voté ce samedi.