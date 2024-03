Elections européennes 2024 : comment suivre le débat du 14 mars entre les têtes de listes ?

Le premier débat télévisé opposant les principaux candidats en lice pour les élections européennes en France se déroulera jeudi 14 mars sur la chaîne de télévision Public Sénat, à partir de 17h. Un événement couvert par Toute l’Europe dans un article live.

Le premier débat des élections européennes organisé par Public Sénat et le groupe Ebra se tiendra le 14 mars, de 17h à 19h30, directement depuis le Parlement européen à Strasbourg. La rencontre réunira les principales têtes de liste de la campagne et abordera des sujets tels que l’agriculture, l’immigration, la guerre en Ukraine et les enjeux liés à l’énergie et au pouvoir d’achat.

Huit candidats s’opposeront pendant deux heures et demie, représentant les principales listes en compétition :

Manon Aubry, tête de liste La France insoumise

La France insoumise François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains

Les Républicains Léon Deffontaines, tête de liste Parti Communiste

Parti Communiste Raphaël Glucksman, tête de liste Place Publique et Parti Socialiste

Place Publique et Parti Socialiste Valérie Hayer, tête de liste Renaissance

Renaissance Marion Maréchal, tête de liste Reconquête !

Reconquête ! Thierry Mariani, candidat sur la liste du Rassemblement National

Marie Toussaint, tête de liste Les Ecologistes

“C’est le débat qui va donner le coup d’envoi de la campagne des européennes”, estime Thomas Hugues, le présentateur de Public Sénat qui animera les échanges aux côtés de Nathalie Mauret, du groupe Ebra.

Le débat sera diffusé sur le canal 13 de la TNT ainsi que sur les plateformes numériques associées. Il sera prolongé par une émission de récapitulation à 22h. Le débat sera rediffusé le samedi 16 mars à 17 h 30 sur la chaîne Public Sénat.

Pour mieux comprendre les enjeux de ce débat et identifier les principales propositions des candidats, Toute l’Europe vous propose de suivre l’émission depuis un article “live”, alimenté au fur à mesure du débat jeudi 14 mars.