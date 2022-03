Elections 2022 : les dates des scrutins nationaux dans les autres pays de l'Union européenne

Cette année, les Français élisent leur président ainsi que leurs députés. Mais plusieurs de nos voisins européens organisent eux aussi des scrutins importants.

Les électeurs hongrois, lettons, maltais, slovènes, autrichiens et suédois devront eux aussi se rendre aux urnes cette année - Crédits : Smartboy10 / iStock

L’élection présidentielle française de 2022 approche à grands pas : le premier tour aura lieu le 10 avril, le second le 24 avril. Suivront les élections législatives, dont la date est fixée aux 12 et 19 juin 2022 : celles-ci doivent permettre de désigner les 577 députés de l’Assemblée nationale. Et, par conséquent, la couleur politique du prochain gouvernement français.

Mais d’ici la fin de l’année, les citoyens de cinq autres Etats membres de l’Union européenne doivent se rendre aux urnes pour élire leurs députés. Des scrutins qui, dans ces pays, déterminent le choix du Premier ministre et donc de facto leur principal dirigeant. Dans deux autres, ils éliront leur président au suffrage universel direct.

Malte : élections générales le 26 mars

L’élection nationale la plus récente au sein de l’Union européenne s’est déroulée à Malte le 26 mars dernier. Les citoyens ont renouvelé la Chambre des représentants (65 députés au moins), unique chambre du parlement maltais, pour une législature de cinq ans. Le résultat du scrutin détermine la composition du gouvernement. Le travailliste Robert Abela, candidat à sa réélection, a terminé assez largement en tête du scrutin avec 55,1 % des suffrages exprimés. Le Parti travailliste, déjà vainqueur des élections de 2017, bénéficie ainsi d’une forte majorité parlementaire.

Hongrie : élections législatives le 3 avril

Les élections hongroises du 3 avril 2022 permettront de désigner les 199 députés de l’Assemblée nationale de Hongrie pour les quatre prochaines années. Le Fidesz (extrême droite), parti du Premier ministre Viktor Orbán au pouvoir depuis 2010, fait campagne contre une coalition inédite de l’ensemble des principaux partis d’opposition hongrois, rassemblés sous le nom d’ ”Unis pour la Hongrie”.

Slovénie : élections législatives le 24 avril et présidentielle en octobre-novembre

La Slovénie organise ses élections législatives le 24 avril, afin de renouveler les 90 membres de son Assemblée nationale. Depuis la chute de la coalition gouvernementale de centre-gauche en mars 2020, le gouvernement est dirigé par Janez Janša (SDS, droite populiste). A un mois du scrutin, les sondages placent celui-ci au coude-à-coude avec la liste de centre-gauche menée par Marjan Šarec.

Plus tard dans l’année, en octobre (1er tour) et en novembre (2nd tour), la Slovénie organisera également son élection présidentielle. Ayant déjà effectué deux mandats de cinq ans, l’actuel président Borut Pahor ne peut être candidat. Le président slovène a surtout un pouvoir honorifique : il promulgue les lois, fixe la date des élections législatives et propose à l’Assemblée nationale (à l’issue d’élections notamment) un candidat au poste de Premier ministre.

Autriche : élection présidentielle en septembre

Le scrutin, dont les deux tours auront lieu en septembre 2022, permettra d’élire le président fédéral de la République d’Autriche pour un mandat de six ans. Le chef d’Etat autrichien dispose d’un pouvoir exécutif aux côtés des membres du gouvernement, mais son rôle demeure en réalité très limité et essentiellement honorifique. Le président d’Autriche détient surtout le pouvoir de nommer le chancelier et les ministres. Actuellement, et depuis janvier 2017, c’est l’écologiste Alexander Van der Bellen qui assure cette fonction.

Suède : élections législatives le 11 septembre

Le 11 septembre, les Suédois élisent à leur tour les 349 députés de leur Parlement monocaméral (ainsi que leurs maires et membres d’assemblées régionales). Le Parti social-démocrate (centre gauche), vainqueur des élections de 2018 et unique membre du gouvernement minoritaire de Magdalena Andersson, est donné favori à six mois du scrutin.

Lettonie : élections législatives le 1er octobre

La Lettonie organise quant à elle des élections le 1er octobre 2022 pour renouveler les 100 sièges de son Parlement monocaméral. Si le parti de centre gauche “Harmonie” était arrivé en tête en octobre 2018 avec 19,8 % des suffrages exprimés, c’est finalement une coalition de droite réunissant quatre partis qui a permis à Arturs Krišjānis Kariņš (parti “Unité”) de devenir Premier ministre en janvier 2019.