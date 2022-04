Election présidentielle 2022 : les résultats définitifs du second tour

Le Conseil constitutionnel a validé les résultats officiels du second tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron en sort vainqueur avec 58,55 % des suffrages exprimés. Marine Le Pen prend une nouvelle fois la seconde place, à 41,45 %.

Crédits : Saintho / iStock

Pour rappel, l’élection du président de la République se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le premier s’est tenu le 10 avril 2022. Etant arrivés en tête, le chef d’Etat sortant Emmanuel Macron (La République en Marche) et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen se sont de nouveau affrontés le 24 avril. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité du scrutin, a arrêté les résultats du second tour ce mercredi.

Emmanuel Macron : 58,55 % des suffrages exprimés (18 768 639 voix),

Marine Le Pen : 41,45 % des suffrages exprimés (13 288 686 voix).

Emmanuel Macron a donc été réélu pour un second mandat. Il le débutera officiellement à partir du 14 mai.

L’abstention a atteint un taux record d’environ 28 %. Elle était de 25,4 % au second tour en 2017. Sur 48 752 339 électeurs inscrits sur les listes électorales, 35 096 478 personnes ont voté. Plus de 2,2 millions de bulletins blancs ont été enregistrés.

Les prochaines élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Elles détermineront la composition de l’Assemblée nationale. Il est toujours possible de s’inscrire sur les listes électorales afin de participer au scrutin (jusqu’au 4 mai en ligne et jusqu’au 6 mai en mairie). Les Français devront ensuite attendre les élections européennes de 2024 pour retourner aux urnes.