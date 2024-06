Comment voter aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 ?

Avec la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée le 9 juin 2024, des élections législatives anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains en France. Voici un guide pratique pour vous aider à participer.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures au moins, et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes - Crédits : iStock / Alfonso Sangiao.

Les élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet détermineront la future composition de l’Assemblée nationale et, par conséquent, l’orientation politique du prochain gouvernement français. Au sein de l’hémicycle, les 577 députés élus jouent un rôle clé en votant les lois, en contrôlant l’action du gouvernement et en représentant les citoyens.

Qui peut voter ? Comment ? Où et quand voter ? Comment faire une procuration ? Cet article vous présente toutes les informations nécessaires pour participer à ce scrutin capital.

Qui peut voter ?

Tout citoyen français majeur, inscrit sur les listes électorales et jouissant de ses droits civils et politiques, peut voter aux élections législatives en France. Pour le scrutin des 30 juin et 7 juillet, il est trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales, sauf dans certains cas particuliers :

Vous avez 18 ans et n’avez pas été recensé.

Vous avez récemment déménagé.

Vous avez récemment retrouvé votre droit de vote.

Vous avez récemment obtenu la nationalité française.

Dans ces situations, utilisez le formulaire Cerfa avant la date limite, selon votre lieu d’inscription (mairie ou liste consulaire). Plus d’infos ici.

Les Français vivant à l’étranger inscrits sur liste consulaire peuvent également voter pour les députés des Français établis hors de France. Le site du ministère de l’Intérieur détaille toutes les informations nécessaires au vote des Français de l’étranger.

En revanche, les citoyens non français, même s’ils sont ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, ne peuvent pas voter à ces élections.

Comment voter ?

Le jour du vote, présentez-vous au bureau de vote avec une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de conduire…). La liste complète des documents acceptés figure sur le site du gouvernement. Il est aussi conseillé d’apporter votre carte électorale, mais ce n’est pas obligatoire pour voter.

Si vous habitez une commune de moins de 1 000 habitants, vous n’avez pas besoin d’une pièce d’identité spécifique, mais le président du bureau doit néanmoins pouvoir vérifier votre identité.

Au bureau de vote, le personnel vérifiera votre inscription. Une fois sur place, prenez une enveloppe et au moins deux bulletins de vote pour garantir la confidentialité de votre choix. Après être passé par l’isoloir, vous mettrez votre enveloppe dans l’urne, signerez la liste d’émargement, et votre vote sera enregistré.

A noter : il est interdit d’entrer dans le bureau de vote avec une arme, ainsi que de discuter ou de délibérer à l’intérieur du bureau. Le président du bureau de vote peut faire expulser un électeur qui troublerait ou ralentirait les opérations électorales.

Où voter ? Connaître son bureau de vote

L’adresse de votre bureau de vote est inscrite sur votre carte électorale, à côté de la mention “lieu de vote”.

Vous pouvez aussi utiliser le service “interroger sa situation électorale” sur internet. En entrant votre commune d’inscription, vos nom(s) et prénom(s), votre sexe et votre date de naissance, le site vous indiquera le numéro et l’adresse de votre bureau de vote.

Les Français qui vivent à l’étranger peuvent voter dans un bureau de vote ouvert par leur ambassade ou consulat, ainsi que par internet. Ils peuvent également faire une procuration.

Quand voter, et à quelle heure ouvrent les bureaux de vote ?

Les élections législatives ont lieu le dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour et le dimanche 7 juillet 2024 pour le second tour. Les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française et les Français établis sur le continent américain votent le samedi 29 juin pour le premier tour et le samedi 6 juillet pour le second tour.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures, avec possibilité d’extension jusqu’à 20 heures dans les grandes villes. Les bureaux de vote parisiens seront par exemple ouverts de 8 heures à 20 heures. Les arrêtés modifiant l’heure de fermeture doivent être publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant la date du scrutin.

Pour connaître les horaires précis de votre bureau de vote, vous pouvez contacter votre mairie.

Pour qui voter ?

Les élections législatives permettent d’élire 577 députés pour cinq ans (sauf dissolution). Les députés français sont élus au suffrage universel direct par un scrutin majoritaire à deux tours et par circonscription. La liste des candidats par circonscription est disponible sur le site du gouvernement.

Comment faire une procuration ?

Deux options s’offrent à vous :

Classique : Rendez-vous dans un tribunal judiciaire, un commissariat de police ou une gendarmerie avec une pièce d’identité. Remplissez un formulaire avec votre numéro national d’électeur et celui de l’électeur qui votera à votre place. Un récépissé vous sera remis pour justifier de l’enregistrement de votre procuration.

En ligne : Si vous avez une carte d’identité numérique “nouvelle génération”, délivrée depuis 2021, vous pouvez établir une procuration en ligne via l’application gouvernementale France Identité. Sinon, vous pouvez toujours faire une pré-demande en ligne et finaliser la démarche en personne pour gagner du temps.

Quand les résultats seront-ils connus ?

Les premières estimations de résultats seront fournies à la fermeture de tous les bureaux de vote, à 20 heures le dimanche 30 juin, ainsi que le 7 juillet. Il sera alors possible d’estimer la part des suffrages remportés par chaque parti au niveau national. Les résultats dans chaque circonscription arriveront plus tard dans la soirée.