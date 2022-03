[Carte] L'abstention aux élections dans les Etats membres de l'Union européenne

A chaque élection, l’abstention est l’une des grandes inconnues. Le phénomène touche-t-il tous les Etats membres ? Tous les scrutins ?

En France, l’élection présidentielle est traditionnellement le scrutin où les électeurs se mobilisent le plus. Lors du premier tour en 2017, 77,77 % d’entre eux s’étaient rendus aux urnes. Puis 74,56 % au second tour. Une participation qui reste élevée malgré une légère baisse par rapport aux deux précédents scrutins : 83,97 % en 2007 et 80,35 % en 2012 (au second tour).

Ces chiffres tranchent avec ceux de la dernière élection en date, les régionales au printemps 2021. Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et un manque d’intérêt pour ce scrutin, seul 1 électeur sur 3 (33,28 %) avait glissé son bulletin dans l’urne au premier tour ce jour-là. Un record d’abstention tous scrutins confondus, battu de près de 10 points.

Une participation inégale dans l’UE

Depuis deux ans et le début de la pandémie, un grand nombre d’Etats membres ont connu des élections majeures, qu’il s’agisse des législatives roumaines (2021), des élections fédérales allemandes (2021) ou de la présidentielle en Croatie (2020).

En prenant en compte le dernier scrutin majeur dans chaque Etat membre, on constate que le phénomène d’abstention ne touche pas le continent de manière uniforme. Ainsi, 9 Belges sur 10 (90 %) se sont rendus aux urnes en 2019 à l’occasion des élections fédérales. Pareil pour les Luxembourgeois (89,6 %) l’année précédente. Dans ces deux pays, le vote y est obligatoire, et l’abstention en théorie passible de sanctions, telles que des amendes. Une très théorique peine d’un an d’emprisonnement (celle-ci n’a en effet jamais été appliquée) n’a pas freiné la chute du taux de participation en Grèce, atteignant 57,9 % aux dernières élections législatives en 2019.

D’autres Etats parviennent quant à eux à de très faibles taux d’abstention, sans contraintes particulières. C’est notamment le cas en Suède (87,2 % de participation), au Danemark (84,5 %) ou encore en Allemagne (76,6 %). Outre-Rhin, les électeurs peuvent voter par correspondance depuis 1957. 28,6 % des Allemands avaient ainsi choisi ce mode de participation lors des précédentes élections fédérales en 2017.

L’abstention est en revanche beaucoup plus forte à l’est de l’Europe. La Lituanie (47,6 % de participation aux législatives en 2020), la Bulgarie (38,4 % lors des législatives en 2021) et surtout la Roumanie (32 % en 2020 à l’occasion des législatives) présentent les taux de participation les plus faibles en Europe.

En Roumanie, le taux record depuis la chute de la dictature communiste s’explique en partie par la situation sanitaire liée au Covid-19 à l’époque du vote. En Bulgarie, l’abstention est quant à elle due en grande partie à la lassitude des électeurs. Dans un contexte politique très particulier, c’était la troisième fois de l’année que les Bulgares étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés.

Les européennes, scrutin délaissé ?

De nombreux paramètres sont à prendre en compte pour expliquer de tels écarts entre les taux de participation aux élections dans l’Union européenne. En 2019, l’ensemble des citoyens des Etats membres étaient appelés au vote pour désigner leurs représentants au Parlement européen. Y compris au Royaume-Uni où les eurodéputés n’auront siégé que quelques mois avant le départ du pays de l’UE.

En moyenne, 50,66 % des électeurs européens ont pris part au vote. Un résultat en nette augmentation puisqu’ils n’étaient que 42,6 % en 2014.

Sans surprise, on retrouve des taux de participation très élevés en Belgique (88,5 %) et au Luxembourg (84,2 %), similaires à ceux des élections nationales. Pour d’autres en revanche, on note une très forte différence. Les Suédois n’ont été ainsi que 55,3 % et les Finlandais 40,8 % (contre 68,7 % aux élections législatives la même année).

En Roumanie, où moins d’un électeur sur trois s’était exprimé aux législatives en 2020, plus d’un sur deux (51,2 %) s’est rendu aux urnes, plaçant le pays juste au-dessus de la moyenne européenne.

Le trio d’Etats avec les taux de participation les plus faible est totalement différent de celui constaté lors des élections nationales. Ainsi, la Slovaquie (22,7 %), la République tchèque (28,7) et la Slovénie (28,9) ont vu les plus faibles mobilisations cette année-là.