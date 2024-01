A Kiev, puis Berlin, Stéphane Séjourné réaffirme le soutien de la France à l’Ukraine

A peine nommé au Quai d’Orsay, Stéphane Séjourné a entamé ce week-end son premier déplacement comme ministre des Affaires étrangères. Après Kiev samedi et Berlin dimanche, il est attendu à Varsovie ce lundi 15 janvier.

Lors de son déplacement à Kiev, Stéphane Séjourné a rendu hommage aux soldats ukrainiens tombés au front - Crédits : compte X de Stéphane Séjourné

“Pour son premier déplacement en tant que chef de la diplomatie française, le nouveau ministre des Affaires étrangères a choisi l’Ukraine” [Libération]. Samedi 13 janvier, Stéphane Séjourné s’est rendu à Kiev “afin de réaffirmer le soutien de Paris à l’Ukraine”, indique Le Monde. Une visite “rompant avec la tradition qui voulait que le ministre français des Affaires étrangères réserve sa première visite à l’Allemagne”, font remarquer Les Echos.

Débloquer l’aide financière à l’Ukraine

Au côté de son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, le nouvel occupant du Quai d’Orsay a déclaré que l’Ukraine resterait “la priorité de la France” en dépit des “crises qui se multiplient” [Politico]. Stéphane Séjourné “s’est engagé à stimuler la coopération avec l’Ukraine et à ‘renforcer la capacité de l’Ukraine à produire sur son territoire’ avec les meilleures entreprises françaises. La France négocie également un pacte de sécurité avec l’Ukraine, mais les détails n’ont pas encore été annoncés”, poursuit le média. “À ce jour, l’aide militaire de la France à l’Ukraine s’élève à 3,2 milliards d’euros, selon un rapport parlementaire publié le 8 novembre”, rappelle Euractiv.

Pour Kiev, cette visite du ministre français des Affaires étrangères, à l’instar de la venue du Premier ministre britannique Rishi Sunak vendredi 12 janvier ou de celle de son homologue polonais Donald Tusk dans les prochains jours, doit permettre de relancer l’aide financière à l’Ukraine. “Alors que la situation sur le front se dégrade et que les soldats tiennent désormais des positions défensives, jamais le soutien international, crucial pour la survie du pays, n’a été autant remis en question”, observe Le Monde.

“Le Congrès américain, divisé, n’est pas parvenu à faire valider une enveloppe d’aide d’un montant de 61 milliards de dollars face à des élus républicains réticents. Et, si le Conseil européen de décembre 2023 est parvenu à lancer l’ouverture de négociations d’adhésion de l’Ukraine au sein de l’Union européenne, une enveloppe d’aide de 50 milliards d’euros reste pour le moment bloquée”, poursuit le journal du soir.

Revivifier le “triangle de Weimar”

Dimanche 14 janvier, Stéphane Séjourné a poursuivi son premier voyage diplomatique en se rendant à Berlin pour rencontrer son homologue allemande, Annalena Baerbock. Là encore, le dossier ukrainien était omniprésent. “Le ministre français a évoqué la présentation prochaine ‘d’éléments d’initiatives’, coordonnés ‘au niveau européen’ sur ce sujet, ainsi que l’organisation de déplacements en commun avec Annalena Baerbock. ‘Nous avons la même vision de la diplomatie étrangère’, a expliqué le ministre français” [Les Echos].

“Le premier voyage diplomatique de Stéphane Séjourné dans l’UE s’achève ce lundi 15 janvier à Varsovie, en Pologne, où il doit rencontrer son homologue Radosław Sikorski”, écrit Euractiv. “Je proposerai à mon collègue un certain nombre d’initiatives qui devraient nous permettre de renforcer ce lien et de faire de grandes choses avec ce tandem Paris-Berlin-Varsovie”, a déclaré le chef de la diplomatie française hier. Objectif : relancer le “triangle de Weimar”, qui définit la coopération trilatérale entre la France, l’Allemagne et la Pologne, stratégique dans ce contexte de guerre en Ukraine.

