15 Etats membres demandent à faciliter le renvoi de migrants vers des pays tiers

Dans une lettre du 15 mai envoyée à la Commission européenne, 15 pays de l’Union européenne proposent d’explorer “de nouvelles solutions” pour mieux contrôler l’immigration. Le transfert de demandeurs d’asile vers des pays tiers en fait partie.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen (à gauche au centre de l’image) aux côtés de la Première ministre italienne Giorgia Meloni (à sa droite) lors d’une visite au camp de migrants de Lampedusa en septembre 2023 - Crédits : Riccardo De Luca / Parlement européen

“Tous les pays de l’UE ne sont pas satisfaits du pacte sur l’asile”, remarque Die Welt. Dans une lettre envoyée mercredi et rendue publique le lendemain, quinze Etats de l’Union européenne demandent à la Commission “d’identifier, d’élaborer et de proposer de nouveaux moyens et de nouvelles solutions pour prévenir l’immigration irrégulière vers l’Europe” [Le Figaro]. Il s’agit de “la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie”, liste RFI.

Ce groupe de pays veut “aller plus loin que le pacte migratoire récemment adopté par l’Union européenne qui durcit le contrôle de l’immigration en Europe”, note la radio. Si le Pacte européen prévoit “entre autres des procédures d’asile rapides aux frontières extérieures” [Die Welt], les quinze Etats veulent renforcer la gestion des migrations vers l’Europe par des pays tiers. Pour eux, l’augmentation “insoutenable” des arrivées irrégulières observée ces dernières années justifie de sortir des sentiers battus [Euronews].

L’envoi de migrants vers des “pays tiers sûrs”

Principale piste proposée : le transfert de demandeurs d’asile “à des pays hors de l’Union européenne, y compris lors d’opérations de sauvetage en mer”, rapporte France 24. Une mesure qui prend modèle sur “l’accord que l’Italie a conclu récemment avec l’Albanie pour [lui] envoyer des migrants secourus dans les eaux italiennes, afin que leurs demandes d’asile y soient traitées” [Le Figaro].

Les signataires demandent également une révision du concept de “pays tiers sûrs”. Pour l’instant, “la loi européenne prévoit qu’un immigrant arrivant dans l’UE puisse être envoyé dans un pays extérieur au bloc où il aurait pu demander l’asile, à condition qu’il ait un lien suffisant avec ce pays tiers. [Cela] exclut à ce stade un modèle de type Royaume-Uni/Rwanda”, remarque France 24.

De manière générale, les quinze pays “[encouragent] l’établissement de partenariats globaux, mutuellement bénéfiques et durables” avec les nations situées le long des routes migratoires. Ils citent en exemple les accords déjà conclus par l’UE avec la Turquie, la Tunisie ou encore l’Égypte, et qui réservent “des millions […] de fonds européens en échange d’un renforcement des contrôles aux frontières” [Euronews].

Priorité au pacte migratoire

Au sein du Parlement européen, le courrier a été jugé “scandaleux” par certains car il témoigne “d’équilibres au sein des Etats membres qui évoluent à toute vitesse”, confie une source citée par Le Figaro. Rapporteure du pacte sur la migration et l’asile, l’eurodéputée Renaissance Fabienne Keller a fait part sur X de son “opposition totale” à cette lettre, craignant qu’elle ne vienne “détricoter un accord politique majeur” [Le Figaro].

De son côté, la Commission européenne “a déclaré qu’elle analyserait attentivement la lettre, qu’elle a qualifiée de ‘complexe’ et ‘complète’, et a souligné que l’accent serait mis dans les années à venir sur la mise en œuvre de la réforme convenue” [Euronews]. Toutefois, le fait que plus de la moitié des 27 Etats membres soient signataires “suggère que le projet est en passe de devenir une priorité et donne une indication de la direction que prendra l’Union après les prochaines élections au Parlement européen”, argue le média. “Ces propositions, destinées à la future Commission européenne, interviennent à moins d’un mois des élections européennes pour lesquelles les sondages prédisent une poussée des partis anti-immigration”, rappelle Le Figaro.

En 2023, “385 445 migrants en situation irrégulière sont arrivés sur le territoire européen”, note El País. Un chiffre “très éloigné des presque deux millions de personnes qui sont arrivées en 2015, au milieu de la crise des réfugiés déclenchée par la guerre en Syrie”.

