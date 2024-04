Violences faites aux femmes : la première loi européenne définitivement adoptée par les eurodéputés

Après de longues négociations, la directive européenne pour lutter contre les violences envers les femmes a reçu l’aval du Parlement européen mercredi 24 avril. Le texte entend améliorer l’accompagnement des victimes, ainsi que la prévention.

Seul bémol de la directive selon les parlementaires : l’absence d’une définition européenne du viol - Crédits : Frédéric Sierakowski / Commission européenne

Une grande première pour l’ultime séance plénière du mandat (2019-2024). Réunis à Strasbourg mercredi 24 avril, les eurodéputés ont définitivement adopté la première directive européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Si le texte a été largement adopté (522 voix pour, 27 contre et 72 abstentions), l’issue a été longue à se dessiner. Proposé en mars 2022, le texte a fait l’objet d’intenses négociations entre les représentants du Parlement européen et du Conseil de l’UE. Avant qu’un accord ne soit trouvé par les deux institutions le 6 février dernier.

Lutter contre les violences, protéger les victimes

Le texte doit permettre d’interdire le mariage forcé ou les mutilations génitales féminines et de mieux lutter contre d’autres formes de violence comme le cyberharcèlement ou le partage d’images intimes non consenties (à l’instar du revenge porn). L’autre volet de la directive porte sur l’accompagnement des victimes. Elle prévoit pour ces personnes un meilleur accès à la justice et aux soins de santé.

Pour l’eurodéputée et corapporteure irlandaise Frances Fitzgerald (PPE), “le Parlement a franchi [avec ce texte] les premières étapes pour faire de l’Europe le premier continent au monde à mettre fin à la violence à l’égard des femmes”.

Au 24 avril, 45 féminicides ont été recensés en France depuis le début de l’année d’après le décompte de l’association #NousToutes.

Un bémol

Si le texte est très majoritairement considéré comme une avancée majeure, il laisse un goût amer aux eurodéputés. “Nous regrettons […] que l’ambitieuse proposition initiale ait été largement édulcorée par le Conseil de l’UE. En particulier, concernant l’exclusion de la directive du viol en tant qu’infraction pénale”, explique Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE). Un élément souhaité par le Parlement européen, appuyé par la Commission, en vain, malgré une ultime tentative de la Française Nathalie Colin-Oesterlé de le réintégrer à l’aide d’un amendement.

Pour justifier cette décision, plusieurs Etats membres (dont la France) ont estimé que la base légale sur laquelle se fonde le texte ne permettait pas de légiférer sur le sujet.

Le parcours de la directive n’est pas encore totalement achevé puisque le Conseil doit encore formellement le valider. Les Etats auront ensuite trois ans pour transposer ces règles dans leur droit national.