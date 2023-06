[Carte] Vacances d’été : des durées très différentes selon les pays d’Europe

Attendues chaque année avec impatience, les grandes vacances sont un rendez-vous que partagent tous les écoliers européens. Mais les rythmes scolaires ne sont pas les mêmes dans les 27 Etats membres de l’Union européenne.

Qu’elles durent 6 semaines comme en Allemagne ou jusqu’à 14 semaines en Italie, au Portugal, en Lettonie ou en Grèce, les grandes vacances sont attendues chaque année avec impatience par des millions d’élèves à travers l’Europe. La France se situe dans la moyenne basse en Europe, avec 8 semaines de vacances l’été.

L’attente n’est pas la même pour tous : si les élèves finlandais ont pu déserter les salles de classe dès le 2 juin, les jeunes luxembourgeois devront attendre le 15 juillet.

Dans de nombreux pays, on constate en outre des disparités régionales, comme entre les différents Länder allemands, ou encore en Autriche, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, où l’agenda n’est pas fixé par l’autorité centrale. Parfois des raisons historiques peuvent expliquer le calendrier, comme en Bavière, territoire très agricole, où les enfants avaient l’habitude depuis les années 70 d’aider leurs parents jusqu’à fin juillet.

En ce qui concerne la rentrée des classes, dans la majorité des Etats membres le rendez-vous est fixé au début du mois de septembre.

Des vacances… mais pour combien de cours ?

Dans la majorité des Etats membres, les élèves du secondaire, comme ceux du primaire, ont cours entre 170 et 190 jours par an. En France néanmoins, les élèves lycéens du secondaire ont plus de jours de cours (180 jours) que leurs cadets (161 jours en primaire et au collège). C’est aussi le cas en Lituanie et en Roumanie.

La durée des grandes vacances n’a pas une grande incidence sur le nombre de jours de cours des élèves. Malgré leurs 11 à 14 semaines de vacances d’été, les lycéens italiens cumulent 200 jours de cours dans l’année : un record européen. Dans ce pays, les vacances intermédiaires sont moins nombreuses et plus courtes.

Au contraire, en Allemagne la courte durée des vacances d’été est contrebalancée par des vacances plus longues au printemps et une cinquième période de congés (contre quatre dans la grande majorité des Etats membres) entre Pâques et les grandes vacances.

Toutefois, pour se faire une idée générale du temps passé en classe par les élèves, il faut aussi considérer le format des journées et le nombre d’heures travaillées. En France, pour un nombre de jours de cours légèrement plus faible que dans les pays voisins, les élèves passent au total beaucoup plus de temps dans leur salle de classe.

Tableau : les vacances d’été des écoliers européens en 2023