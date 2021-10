Un "serious game" lancé par le ministère de l'Agriculture pour sensibiliser les élèves à la cybersécurité

Lancé dans le cadre de l’initiative Cybermoi/s, l’application Touscaps propose aux élèves de l’enseignement agricole de répondre à un quizz pour prendre conscience de l’importance de la sécurité des systèmes d’information.

Le jeu a été lancé dans le cadre de l’initiative du Cybermoi/s - Crédits : ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

“Tu reçois sur un réseau social la photo d’une scène délicate sur laquelle tu reconnais ton visage. Le message dit qu’en échange d’une somme d’argent, la photo ne sera pas diffusée à tes proches ou à tes professeurs. Que fais-tu ?”. Pour y répondre, les élèves de l’enseignement agricoles se voient proposer plusieurs possibilités, puis des explications et des conseils. Cette question, parmi d’autres est tirée de l’application Touscaps, une plateforme qui propose de découvrir d’une façon ludique les clés pour utiliser en toute sécurité les outils numériques. Au terme du parcours, chacun reçoit un badge de certification et peut lancer le défi à un ami. L’objectif : apprendre à protéger efficacement sa vie privée et ses données personnelles.

L’initiative du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers s’inscrit dans le cadre du Cybermoi/s, une campagne de sensibilisation à la sécurité numérique se déroulant durant tout le mois d’octobre. Déclinaison du European Cybersecurity Month, soutenu par la Commission européenne, la campagne française est coordonnée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Celle-ci cherche d’ailleurs à promouvoir Touscaps un peu partout sur le continent et propose une version anglophone de l’application.

Découvrez l’application sur le site touscaps.fr