Transports : l’eurodéputée Karima Delli propose un permis spécifique pour les SUV

La parlementaire Europe Ecologie Les Verts Karima Delli a présenté, ce lundi 18 septembre, un rapport sur de nouvelles règles relatives au permis de conduire proposées par la Commission européenne. L’eurodéputée préconise notamment la généralisation du permis à points en Europe, des limitations de vitesse plus strictes ou encore un permis spécifique pour les SUV.

Karima Delli propose un permis spécial SUV qui ne pourrait pas être passé avant 21 ans et deux ans de conduite classique - Crédits : Tramino / iStock

Améliorer la sécurité routière dans l’Union européenne, où 20 000 personnes ont trouvé la mort en 2022, dont 3 000 en France. Tel est l’objectif poursuivi par le rapport présenté ce lundi par l’eurodéputée écologiste Karima Delli, présidente de la commission transports au Parlement européen. Un document qui vient répondre au paquet “sécurité routière” présenté par la Commission européenne en mars dernier.

Parmi les mesures avancées par la parlementaire figure notamment l’instauration du permis à points dans l’ensemble des Etats membres, certains n’ayant pas opté pour ce système comme la Belgique ou le Portugal. “La peur de perdre des points permet de gagner des vies”, explique-t-elle sur X, écrivant que “là où il a été mis en place avec des contrôles efficaces, les résultats ont été à la hauteur, avec une baisse de 15-20% des accidents”. Karima Delli propose aussi des limitations de vitesse plus strictes dans l’UE, dépendant du type de permis du conducteur et du véhicule concerné. “Ralentir, ça fait baisser la mortalité routière et en plus ça fait baisser la pollution automobile, qui représente 70 % des gaz à effet de serre”, met en avant la parlementaire.

Autre mesure, un permis spécial pour les SUV, des véhicules “plus lourds et volumineux […] davantage sujets aux accidents”. En cas de collision avec ceux-ci, les piétons ont deux fois “plus de risques de trouver la mort”, souligne-t-elle sur X. L’eurodéputée plaide pour un permis qui ne pourrait pas être passé avant 21 ans et deux ans de conduite classique.

Ces propositions doivent maintenant être discutées au Parlement européen, avant une phase de négociations avec les Etats membres de l’UE.