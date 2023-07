Santé : feu vert du régulateur européen pour un vaccin anti-bronchiolite destiné aux nourrissons

L’agence européenne des médicaments a donné son accord à la commercialisation du vaccin Abrysvo, ce vendredi 21 juillet. Développé par Pfizer, celui-ci prévient les maladies causées par le virus VRS, en particulier responsable de nombreux cas de bronchiolite parmi les nourrissons.

Le vaccin Abrysvo est indiqué pour les nourrissons jusqu’à 6 mois et les personnes âgées de plus de 60 ans, d’après l’Agence européenne des médicaments - Crédits : Natali_Mis / iStock

Un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), “principale cause d’hospitalisation pédiatrique en Europe”, selon l’Agence européenne des médicaments (EMA). Le VRS peut notamment provoquer des bronchiolites et des pneumonies et “entraîner une détresse respiratoire mortelle”, précise l’EMA dans un communiqué.

Ce vendredi 21 juillet, le régulateur européen a émis un avis favorable à la mise sur le marché d’Abrysvo, produit par Pfizer. L’EMA précise qu’il s’agit du premier vaccin contre le VRS indiqué pour “l’immunisation passive des nourrissons de la naissance à l’âge de 6 mois après l’administration du vaccin à la mère pendant la grossesse”. Celui-ci est également préconisé “pour l’immunisation active des adultes âgés de 60 ans et plus”, ajoute l’agence européenne.

Après le feu vert de l’EMA, c’est à la Commission européenne de prendre la décision finale d’autorisation de commercialisation du vaccin Abrysvo.