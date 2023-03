Produits chimiques : la Commission européenne approuve de nouvelles méthodes d’essai n’impliquant pas d’animaux

L’exécutif européen a autorisé 100 méthodes d’essai de produits chimiques, nouvelles ou révisées, ce vendredi 3 mars. La majorité ne fait pas appel aux animaux.

En 20 ans, plus d’un milliards d’euros de fonds européens ont été investis par l’UE dans des projets d’expérimentation de méthodes de test sans animaux - Crédits : NiDerLander / iStock

Ce vendredi, la Commission européenne a approuvé 100 méthodes pour la réalisation d’essais de produits chimiques. La plupart sont des Nouvelles Méthodes d’Approche (NAM), qui n’impliquent pas d’animaux.

Ces protocoles sont définis dans le cadre du règlement européen REACH, qui vise à mieux protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques. La législation incite les entreprises à éviter les tests inutiles sur les animaux, par exemple en réalisant des essais sur des tissus, des organes ou des cellules isolés plutôt que sur un organisme complet.

La Commission reconnaît qu’il n’est pas encore possible de prouver l’innocuité de l’ensemble des produits chimiques sans exposer des animaux à certaines d’entre elles. Elle explique toutefois que l’objectif de l’Union européenne est de mettre progressivement fin à ces pratiques.

Au cours des 20 dernières années, l’UE a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 300 projets ayant pour but d’expérimenter des méthodes de test sans animaux. En 2022, ce sont pas moins de 200 millions d’euros qui ont été alloués à cette cause dans le cadre du programme Horizon Europe, destiné à financer la recherche scientifique pour la période 2021-2027.