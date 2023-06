Pour le Parlement européen, le sexe sans consentement est un viol

Lors d’un vote en commission parlementaire mercredi 28 juin, les eurodéputés ont appelé à criminaliser les relations sexuelles non consenties. Ils veulent également que certaines formes de cyberviolence comme le revenge porn deviennent des infractions pénales dans toute l’Union européenne.

Le 10 mai dernier, les députés européens avaient déjà voté en faveur de la ratification de la Convention d’Istanbul sur les violences faites aux femmes - Crédits : rudall30 / iStock

Mieux définir et condamner les violences sexuelles faites aux femmes. Mercredi 28 juin, c’est avec cet objectif en tête que les eurodéputés ont adopté en commission parlementaire leur position sur une proposition de directive de la Commission européenne. Celle-ci vise à mieux lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

A une très large majorité (71 pour, 5 contre), les parlementaires des commissions libertés civiles et des droits des femmes souhaitent proposer une définition pénale commune du viol fondée sur l’absence de consentement. “Les députés cherchent à ajouter la peur et l’intimidation à la liste des facteurs qui empêchent une prise de décision en toute liberté”, explique le Parlement européen. Ils souhaitent également fixer des peines de huit ans de prison minimum, lesquelles pourront être alourdies par une liste de circonstances aggravantes.

“Il est temps de passer des paroles aux actes pour défendre les femmes et les filles dans toute l’Union. Notre position est claire : les États membres doivent savoir qu’il ne peut y avoir de directive sans paragraphes sur le consentement. Seul un oui est un oui !”, a déclaré la rapporteuse de la commission des libertés civiles Evin Incir (S&D).

Du côté du Conseil, la disposition sur les peines de prison minimum en cas de relations sexuelles non consenties a été retirée. Le Parlement européen, lui, doit encore adopter le texte lors de sa séance plénière à Strasbourg du 10 au 13 juillet. Une première réunion commune entre les colégislateurs doit se tenir dans la foulée, le 13 juillet prochain.

Le texte prévoit d’autres dispositions, notamment concernant les violences et le harcèlement en ligne. Les eurodéputés considèrent ainsi que certaines pratiques comme le revenge porn (un contenu à caractère sexuel partagé publiquement sans le consentement de la personne dans le but de se venger) ou les deepfakes (de fausses images générés par intelligence artificielle) devraient également faire l’objet de poursuites pénales dans l’ensemble de l’Union européenne. En France, le premier phénomène est puni par la loi. Les auteurs risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, selon le ministère de l’Intérieur.