[Podcast] Les traditions de Noël dans l’Union européenne

En France, Noël, c’est le sapin décoré de guirlandes dans le salon, le calendrier de l’Avent ou encore la messe de minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre. Mais les 26 autres pays de l’Union européenne ont eux aussi leurs propres traditions.

Chez nos voisins allemands, les célébrations commencent avec la Saint-Nicolas, dès le 6 décembre. La veille, les enfants placent leurs chaussures sur le rebord d’une fenêtre. Dans la nuit, Saint-Nicolas y dépose des bonbons ou des cadeaux… mais seulement pour ceux qui ont été sages tout au long de l’année. Pour les autres, c’est le père Fouettard qui s’en charge.

Cette tradition, on la retrouve aussi chez nos amis belges, en Pologne et en Slovaquie. Mais c’est sûrement aux Pays-Bas que Saint-Nicolas est le plus populaire. Chaque année, des milliers d’enfants suivent à la télévision son périple en bateau depuis l’Espagne. Il est accueilli par une foule immense lors de son arrivée dans un port néerlandais.

Autre tradition largement répandue notamment dans le nord de l’Union européenne : la couronne de l’Avent. Confectionnée en branches de sapins, quatre cierges se dressent dessus. Lors des quatre dimanches précédant Noël, la famille se réunit pour allumer une nouvelle bougie. Une vieille tradition catholique qui perdure aujourd’hui encore en Croatie, au Danemark ou en Suède.

Jésus et les rois mages

Si le Père Noël se charge de déposer les cadeaux sous les sapins français ou belges, ce n’est pas le cas partout en Europe. Au Portugal, en Allemagne et en Hongrie, le petit Jésus endosse ce rôle. En Espagne, traditionnellement, les rois mages s’en chargent lors de l’Epiphanie, le 6 janvier. Melchior, Gaspard et Balthazar défilent chaque année dans les rues espagnoles devant des milliers de personnes, et distribuent des bonbons et des cadeaux aux enfants.

Plus surprenant, en Grèce, ce n’est pas le sapin que l’on décore chez soi, mais la maquette d’un bateau, appelée Karavaki. Une vieille tradition qui fait écho à l’importance de la mer pour ce pays aux 6 000 îles. Pour les Chypriotes, l’Epiphanie donne lieu à une cérémonie très suivie dans les églises orthodoxes du pays. Pour célébrer le baptême du messie Saint-Jean-Baptiste, les hommes plongent dans la mer souvent très froide pour récupérer une croix bénie. Celui qui s’en empare en premier sera béni pour l’année à venir.

Si vous passez par Vienne en Autriche, faites un détour par l’atelier de la famille Perzy. Celle-ci a inventé il y a près de 100 ans un incontournable des décorations de Noël : la boule à neige. Et elle continue d’en confectionner jusqu’à 200 000 par an !

La Finlande, patrie du Père Noël

Comment ne pas parler de Noël dans l’Union européenne sans évoquer enfin la Finlande. C’est dans le nord de ce pays, en Laponie, que le Père Noël a élu domicile avec ses rênes. Un village du Père Noël a même été construit près de la ville de Rovaniemi !

A Turku, située à l’extrême sud du pays, il y a une autre tradition de Noël qui date du Moyen-Age. Chaque année, après que les cloches de la cathédrale ont sonné midi le 24 décembre, le secrétaire général de la mairie de la ville proclame publiquement le début de la Paix de Noël. Une déclaration diffusée en direct dans tout le pays, à la télévision et à la radio finlandaise, dans laquelle il promet de terribles punitions aux fauteurs de trouble…

La liste des traditions de Noël dans l’Union européenne est encore longue. Mais ces quelques exemples vous suffiront pour alimenter vos conversations lors des repas de fin d’année. L’équipe de Toute l’Europe vous souhaite de bonnes fêtes, et surtout, un Joyeux Noël !