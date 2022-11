Migrations : les ministres européens de l’Intérieur s’accordent sur un plan d’urgence après la crise du navire Ocean Viking

A la suite de la crise diplomatique entre la France et l'Italie liée au navire Ocean Viking, les ministres de l'Intérieur de l'UE se sont réunis vendredi 25 novembre à Bruxelles. Un plan d'urgence en 20 points destinés à améliorer la solidarité en matière migratoire entre les Vingt-Sept a été adopté.

Le vice-président de la Commission européenne Margarítis Schinás (à gauche) et le ministre de l’Intérieur tchèque Vít Rakušan (à droite) ont présenté le plan d’urgence de l’UE sur les migrations, alors que 1 300 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues en Méditerranée centrale en 2022 - Crédits : Conseil de l’UE

“Dans le conflit européen sur l’accueil des réfugiés en bateau, la France maintient sa position ferme vis-à-vis du nouveau gouvernement de droite à Rome”, résume Die Zeit.

Les ministres de l’Intérieur des pays de l’Union européenne se sont retrouvés vendredi 25 novembre lors d’une réunion extraordinaire destinée à apaiser les divergences liées à l’arrivée de migrants en Méditerranée. La Commission européenne veut “faire baisser la tension sur une question qui a toujours été un sujet brûlant dans l’UE”, notamment depuis la crise migratoire de 2015, explique El País.

Un sujet que “nous ne pouvons pas continuer à traiter événement par événement, navire par navire, incident par incident, route par route”, a déclaré le vice-président de l’institution Margarítis Schinás [Die Zeit].

Plan d’urgence

L’exécutif européen avait donc présenté aux ministres un plan d’action en 20 points, qu’ils ont adopté vendredi dernier. “Le cadre, qui n’introduit pas de nouvelles mesures, vise à renforcer la coopération avec les pays tiers et une plus grande coordination entre les États membres en matière de recherche et de sauvetage”, détaille El País.

En juin dernier, une douzaine de pays, dont la France et l’Allemagne, s’étaient engagés à accueillir quelque 8 000 demandeurs d’asile arrivés dans les pays méditerranéens à travers un mécanisme volontaire de solidarité. “Mais la crise de l’Ocean Viking a conduit Paris à suspendre ses ‘relocalisations’ depuis l’Italie”, note Le Monde. L’exécutif européen a également annoncé vouloir associer les ONG à son plan d’action en réactivant le “groupe de recherche et de sauvetage” [Les Echos] en vue d’améliorer la coordination entre les Etats et les organisations de secours en mer.

“La réunion des ministres a été convoquée à la demande de Paris”, à la suite du refus du gouvernement italien d’accueillir le navire humanitaire sur son sol, rappelle Europe 1. Il Sole 24 Ore rapporte les critiques émises par le ministre français de l’Intérieur. “Paris n’acceptera pas les demandeurs d’asile débarqués en Italie tant que Rome ne respectera pas le ‘droit maritime’ “, a prévenu Gérald Darmanin.

“La crise entre la France et l’Italie n’est pas résolue pour l’instant”, jugent Les Echos. Toutefois, le journal économique note que la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni “a renoncé à sa proposition d’instaurer un blocus naval des côtes nord-africaines”.

Le ministre de l’Intérieur italien Matteo Piantedosi, a, pour sa part,“affirmé avoir constaté une ‘convergence de positions’ lors de la réunion, précisant avoir ‘salué cordialement’ son homologue français”, rapporte Le Monde. Une réunion entre les deux ministres est prévue prochainement à Paris, avant qu’une réforme du Pacte européen sur la migration et l’asile ne soit à nouveau débattue à Bruxelles en décembre.

Réformer les règles migratoires européennes

Mettre en place une nouvelle législation, “c’est tout l’objet du prochain conseil ordinaire”, prévu le 8 décembre prochain, “au cours duquel les Vingt-Sept espèrent parvenir à un accord à l’échelle européenne”, font savoir Les Echos. C’est à cette occasion que des décisions politiques concrètes sont attendues de la part des Etats membres. Si un accord est trouvé, il pourrait “débloquer l’adoption du Pacte”, souligne Le Monde, alors que la présidence tchèque de l’UE en a fait l’une de ses priorités.

“D’ici là, la Commission européenne entend également présenter un plan d’action sur le nombre également croissant de personnes qui arrivent dans l’UE via les pays des Balkans occidentaux”, ajoute Die Zeit.

Alors que la Suède prendra la présidence tournante du Conseil de l’UE en janvier, “les espoirs de voir Stockholm faire avancer un accord sur le pacte sur les migrations s’estompent sous le nouveau gouvernement de centre droit”, note Politico. “La question de l’accès de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie à [l’espace Schengen], qui fera l’objet d’un vote au parlement suédois début décembre, suscite également des inquiétudes”, poursuit le média en ligne.

