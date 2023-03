Les maladies cardiovasculaires, premières causes de décès en Europe en 2020

D’après les données sur la mortalité en 2020 d’Eurostat, le Covid-19 a été la troisième cause de décès dans l’UE, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer.

1,7 million de personnes ont perdu la vie en raison de maladies cardiovasculaires en 2020 - Crédits : iStock / Sezeryadigar

Avec près de 5,2 millions de morts enregistrées dans l’UE, on savait déjà que l’année 2020 constituait un record - battu l’année suivante. Mais les chiffres d’Eurostat publiés le 7 mars permettent d’en savoir plus sur les causes de ces décès.

Si la pandémie de Covid-19 est bien à l’origine de cette surmortalité, les maladies cardiovasculaires restent la cause de la plupart des décès dans l’UE.

Un constat valable pour l’ensemble des 27, à l’exception du Danemark, de l’Irlande, de la France et des Pays-Bas : dans ces quatre pays, les cancers expliquent l’essentiel de la mortalité.

Au total, 1,7 million de personnes ont perdu la vie en raison de maladies cardiovasculaires en 2020, représentant 55 % des décès. Le cancer est quant à lui responsable de 1,2 million de morts, le Covid-19 de 439 000.

Principales causes de mortalité en 2020 (source : Eurostat)

Bleu foncé : maladies cardiovasculaires. Bleu clair : cancer. Orange : Covid-19. Jaune : autres causes. Source : Eurostat.

La part la plus élevée des décès dus aux maladies cardiovasculaires a été observée en Bulgarie (61%), la plus faible en France (20%). Concernant les cancers, l’Irlande enregistre le plus fort taux (29%), la Bulgarie le plus faible (15%). Le Covid-19 est enfin responsable de 18 % des décès en Belgique (18 %), contre 1 % en Finlande et en Estonie.

Toutes causes confondues, le taux de mortalité a été le plus élevé en Bulgarie avec 1 787 décès pour 100 000 habitants en 2020. A l’opposé, la France enregistre le taux le plus bas : 863 décès pour 100 000 habitants.

Taux de mortalité par Etat membre en 2020 (Source : Eurostat)