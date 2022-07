Les députés européens veulent que le droit à l’avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE

Ce jeudi, le Parlement européen a voté en faveur d’une résolution visant à inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette résolution intervient à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler le droit à l’avortement le 24 juin dernier.

Les députés européens demandent à ce que le droit à l’avortement soit inscrit dans les Charte des droits fondamentaux de l’UE, après un vote en session plénière à Strasbourg le 7 juillet - Crédits : Mathieu Cugnot / Parlement européen

“Les députés [européens] condamnent à nouveau avec la plus grande fermeté le recul des droits des femmes et de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis et dans certains États membres”, rappelle le communiqué publié par le Parlement européen.

Une condamnation qui a motivé le vote d’une résolution visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, avec 324 voix pour (155 contre et 38 abstentions), les représentants des citoyens européens demandent à ce qu’une proposition de modification de l’article 7 de la Charte soit soumise au Conseil afin d’y ajouter que “toute personne a droit à un avortement sûr et légal”.

En parallèle, les députés européens ont également exhorté “les États membres à dépénaliser l’avortement et à supprimer et combattre les obstacles juridiques, financiers, sociaux et pratiques qui l’entravent encore dans certains États membres”. Ils s’inquiètent des possibles augmentations “des financements à destination de groupes anti-genre et anti-choix dans le monde, y compris en Europe”.