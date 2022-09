Les dates de rentrée scolaire dans les pays de l’Union européenne

Les petits Européens ne reprennent pas tous le chemin de l’école le même jour. De début août à fin septembre, tour d’horizon de la rentrée des classes dans les Etats membres de l’Union européenne.

En France, ce jeudi 1er septembre marque le début de l’année scolaire 2022-2023 pour tous les élèves du primaire et du secondaire. De nombreux écoliers européens retourneront dans leurs établissements scolaires au même moment, comme en Irlande et en Pologne. Les petits Danois ont quant à eux déjà fait leur rentrée depuis le 8 août, tandis que d’autres élèves retrouveront les salles de classe progressivement au cours du mois de septembre.

Dans certains pays, comme en Allemagne et en Espagne, le choix de la date de rentrée scolaire est laissé aux Länder et régions autonomes. A titre d’exemple, les élèves de Berlin sont rentrés depuis le 20 août dernier, alors que ceux de Bavière retrouveront leurs instituteurs à partir du 13 septembre. En Espagne, la Catalogne effectue sa rentrée des classes le 5 septembre prochain, tandis qu’il faudra attendre le 7 septembre pour les élèves de Madrid et le 12 septembre pour ceux de la Communauté valencienne.

Les dates de rentrée scolaire par Etat membre :