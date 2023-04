Le Prix de littérature de l’Union européenne est décerné à Martina Vidaić

L’écrivaine croate, auteure du roman Stjenice, a remporté l’édition 2023 du prix qui récompense des auteurs émergents de la littérature européenne. Elle a reçu la récompense vendredi 28 avril à l’occasion de la Foire du livre de Leipzig en Allemagne.

Au total, 13 auteurs européens concouraient pour remporter le prix - Crédits : jovan_epn / iStock

Vendredi 28 avril, la Croate Martina Vidaić a reçu le Prix de littérature de l’Union européenne 2023 qui récompense chaque année un auteur de fiction européen et émergent. Elle a publié en 2021 Stjenice.

Cinq autres ont par ailleurs reçu une mention spéciale du jury. Parmi eux, la Française Maud Simonnot pour son roman L’heure des oiseaux. Au total, 13 écrivains issus de pays européens différents étaient nommés.

L’objectif affiché de ce prix est “de mettre en lumière la créativité et la richesse de la littérature contemporaine européenne dans le domaine de la fiction, de promouvoir la circulation de la littérature en Europe et d’encourager un plus grand intérêt pour les œuvres littéraires non nationales”, précise le site officiel.

Si seulement six artistes ont été récompensés, tous bénéficieront d’une promotion au niveau européen, pour atteindre un public plus large, au-delà de leurs simples frontières nationales et linguistiques.

The Croatian 🇭🇷 author Martina Vidaić has been awarded the overall winner of #EUPL2023 for her novel Stjenice (Bedbugs).

Discover the special mentions on our website : https://t.co/2PHF9myeF4



Congratulations to all nominees ! pic.twitter.com/PmvQSVIxSM — EUPL (@EUPLPrize) April 28, 2023

Un prix soutenu par Europe Créative

Créé en 2009, la récompense est décernée à des écrivains issus des 41 pays intégrés au programme Europe Créative. Chaque année, un tiers d’entre eux participent en désignant un roman chacun. Ainsi, les Etats peuvent prétendre à remporter le prix tous les trois ans, peu importe leur taille et leur langue. Cette année, les pays participants sont l’Arménie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la Finlande, la France, le Kosovo, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Monténégro, la Pologne et la Suède.

Europe Créative est le programme-cadre de la Commission européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel. Doté d’une enveloppe de 2,44 milliards d’euros sur la période 2021-2027, il subventionne des projets visant à “préserver, développer et promouvoir la diversité et le patrimoine culturels et linguistiques européens” et “accroître la compétitivité et le potentiel économique des secteurs de la culture et de la création”.