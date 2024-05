Le palmarès du concours Eurovision de la chanson

Samedi 11 mai, l’artiste suisse Nemo a remporté l’édition 2024 de l’Eurovision. Découvrez le palmarès du concours depuis sa première édition en 1956.

Vainqueur de l’édition 2024, Nemo est le premier artiste ouvertement non binaire (qui ne se reconnait ni strictement femme, ni strictement homme) à remporter le concours - Crédits : Alma-Bengtsson/UER

Organisé par l’Union Européenne de Radio-Télévision, le concours Eurovision de la chanson (communément appelé “Eurovision”) se tient chaque année depuis 1956. De 7 membres à sa création, l’événement a gagné en importance. Il a regroupé 37 candidats lors de l’édition 2024 organisée à Malmö (Suède). Le 11 mai dernier, l’artiste suisse Nemo a remporté le concours.

L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) est la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs nationaux dans le monde avec 113 membres actifs dans 56 pays (dont les 27 Etats membres de l’UE), et 31 affiliés sur les continents africain, asiatique et américain.

Italie et Suède, les plus titrés

Depuis la première émission en 1956, l’Irlande et la Suède comptent le plus grand nombre de victoires : sept au total. La dernière victoire irlandaise, en 1996, revient à Eimar Quinn avec “The Voice”. Tandis que les Suédois, représentés par Loreen et sa chanson “Tatoo”, ont triomphé en 2023. Cette dernière avait déjà remporté le titre en 2012.

On retrouve ensuite 4 pays à 5 victoires. Parmi eux, figure la France dont le compteur est bloqué depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam pour sa chanson “L’Oiseau et L’Enfant”. Le Royaume-Uni, le Luxembourg, et les Pays-Bas sont les autres Etats à atteindre ce total.

L’Italie et le Danemark comptent chacun 3 victoires.

Fortunes diverses pour la France

La première victoire français à l’Eurovision intervient en 1958. Elle revient à André Claveau pour “Dors mon amour”. Depuis 1977 et la prestation de Marie Myriam, aucun Français n’a remporté le titre, même si certains artistes ne sont pas passés loin de la victoire, à l’image de Barbara Pravi (deuxième en 2021) ou encore de Slimane (quatrième en 2024).

Gérard Lenorman (1988), Amina (1991), Patrick Fiori (1993), Natasha Saint Pier (2001), Les Fatals Picards (2007) et Sébastien Tellier (2008) figurent également parmi les candidats français au concours de l’Eurovision.

Notons également que France Gall a remporté le concours en 1965… pour le Luxembourg.

Des vainqueurs mémorables

11 des 27 Etats membres de l’Union européenne n’ont jamais remporté l’Eurovision : la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la Hongrie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.

Tous les ans, une euphorie doucement kitsch s’empare de l’Europe à l’occasion du concours. Pour autant, les gagnants de l’Eurovision ont des profils très différents. Victorieuse en 2014 avec son titre “Rise like a Phoenix”, la drag-queen autrichienne Conchita Wurst a permis à son pays d’accueillir le concours l’année suivante. Tandis qu’en 2006, le groupe de métal finlandais Lordi a remporté la compétition avec son titre “Hard Rock Hallelujah”.

Parmi les gagnants marquants de ces dernières années notons également le groupe de rock italien Måneskin en 2021. Une victoire qui leur a assuré une renommée internationale et de nombreuses distinctions.

D’autres ne remportent pas l’Eurovision mais restent malgré tout dans les annales. Entre autres : la Moldavie et son célèbre “Saxo-guy” pour l’édition de 2010.

Le concours est éminemment politique. Quelques semaines après avoir été envahie par la Russie, l’Ukraine obtient la victoire en 2022 avec le groupe Kalush Orchestra et sa chanson “Stefania”. Le morceau, repris comme un hymne par l’armée ukrainienne, évoque les événements auxquels sont confrontés les habitants du pays. “Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si toutes les routes sont détruites”, chante ainsi l’interprète.

Le palmarès de l’Eurovision, année par année