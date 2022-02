Le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne

En 2020, 417 070 primo-demandeurs d’asile ont introduit une demande de protection internationale dans les États membres de l’Union européenne, un nombre en forte baisse par rapport à 2019 (612 700). Ce recul de 32 % s’explique principalement par les restrictions sanitaires aux frontières liées au Covid-19 mises en place par les pays européens.

L’asile est une protection internationale garantie par un État sur son territoire. Il peut être demandé par un individu parce qu’il craint d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Toutes les demandes d’asile ne sont cependant pas automatiquement acceptées et ne le sont pas forcément dans les pays dans lesquels elles sont formulées. La raison tient au règlement Dublin III, qui implique que la demande soit formulée dans le pays d’entrée du migrant sur le territoire de l’UE.

Il convient de différencier le chiffre des primo-demandeurs d’asile et le chiffre, plus général, des demandeurs d’asiles. Les primo-demandeurs d’asile représentent les personnes qui font une demande de protection internationale pour la première fois. Le nombre de demandeurs d’asile comprend les primo-demandeurs et les personnes qui ont fait plusieurs demandes ou qui ont fait appel de la décision. Il est donc plus important que celui des primo-demandeurs.

Majorité des demandes effectuées en Allemagne, en France et en Espagne

En 2020, le plus grand nombre de nouvelles demandes a été enregistré en Allemagne avec 102 525 primo-demandeurs, soit 24,5 % du total. La France arrive en deuxième position avec 81 735 nouveaux demandeurs (19,4 %), suivie de l’Espagne avec 86 380 (20,6 %), de la Grèce (37 860, soit 8,9 %) et de l’Italie (21 330, soit 5,4 %).

Selon Eurostat, parmi les États membres comptant plus de 5 000 primo-demandeurs d’asile en 2020, tous les pays ont vu le nombre de primo-demandeurs d’asile baisser par rapport à 2019 : notamment la France (-41,3 %, soit 56 555 de moins), l’Allemagne (28,2 %, soit 39 925 de moins), l’Espagne (-25,2 %, soit 28 795 de moins), les Pays-Bas (-39,2 %, soit 8 825 de moins) ou encore la Suède (-41,2 %, soit 9 530 de moins).

Les hausses les plus importantes sur la même période ont été enregistrées en Roumanie (+145,4 %, soit 3 570 de plus), en Bulgarie (+66,7 %, soit 1 385 de plus) et en Croatie (+21,7 %, soit 275 de plus).

Une tendance freinée par la pandémie de Covid-19



Les données pour l’année 2020 révèlent en effet une forte baisse des demandes d’asile. Au cours du deuxième trimestre 2020, quelque 46 500 primo-demandes d’asile ont été enregistrées dans l’UE. Un nombre en baisse de 69 % par rapport aux 150 100 demandes au premier trimestre 2020 et de 68 % par rapport au deuxième trimestre 2019 (143 700 demandes). “Cette forte baisse des demandes d’asile au deuxième trimestre 2020 résulte notamment des mesures d’urgence liées au Covid-19 appliquées par les États membres à partir de mars 2020″, explique Eurostat.

Augmentation des acceptations en période de crise migratoire

Dans l’ensemble de l’Union européenne, la crise migratoire qui a débuté en 2015 a entraîné une très forte augmentation des acceptations de demandes d’asile la même année, où plus d’un million de demandes ont été enregistrées.

Les États membres ne sont toutefois pas parvenus à s’entendre sur la répartition des réfugiés. En septembre 2015, la chancelière allemande Angela Merkel décide en effet d’accorder l’asile à tous les réfugiés syriens arrivés sur le sol allemand. Mais la même année, la Hongrie ferme l’accès à son territoire par une clôture barbelée. Le système des hotspots, centres d’enregistrement des migrants destinés à répartir les nouveaux arrivants, ne fonctionne pas. Face à l’afflux de migrants et des critiques, l’Allemagne a rétabli le contrôle aux frontières, comme d’autres pays européens.

Conformément au système de Dublin qui régit l’accueil des demandeurs d’asile depuis 1990, les demandes d’asile sont majoritairement traitées dans les pays d’entrée sur le territoire européen. Un plan de relocalisation avait été adopté en 2015 par le Conseil de l’UE mais sa mise en œuvre a été largement limitée, la Commission européenne ayant reconnu l’échec de cette mesure en 2017. La pression sur les pays en première ligne n’a donc été que peu réduite par le plan. En revanche, le pacte migratoire UE-Turquie conclu en 2016 a nettement contribué à une diminution du nombre de demandeurs d’asiles.

Le 23 septembre 2020, la Commission européenne a présenté un nouveau pacte pour la migration et l’asile avec pour ambition de redéfinir les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Elle prévoit notamment de réduire les délais de traitement des demandes.

Syrie, Afghanistan, Venezuela et Colombie : principaux pays d’origine des demandeurs

Depuis 2013, les ressortissants de Syrie sont les plus nombreux à demander une protection internationale, ils étaient 64 540 primo-demandeurs en 2020. Ils sont en effet plus nombreux que les Afghans, avec 48 580 primo-demandeurs en 2020. Suivent ensuite les Vénézuéliens, dont 30 640 ont effectué une première demande d’asile dans l’UE en 2020 et les Colombiens avec 29 440 primo-demandeurs en 2020.

Les pays qui comptent le plus de demandeurs d’asile restent inchangés par rapport à 2019, même s’il faut noter que les dossiers déposés ont baissé pour toutes les nationalités de 2019 à 2020 : -9 % pour les Syriens, -16 % pour les Afghans, -32 % pour les Vénézuéliens ou encore -9 % pour les Colombiens.