A quel âge les Européennes ont-elles leur premier enfant ?

En Europe, les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard. En 2019, celui-ci naissait lorsqu’elles avaient en moyenne 29,4 ans, contre 28,8 ans en 2013. A quel âge intervient le premier accouchement dans les pays de l’UE ?

L’âge moyen du premier accouchement augmente peu à peu chaque année. En 2019, les femmes avaient en moyenne, dans l’Union européenne, 29,4 ans à la naissance de leur premier enfant, contre 28,8 ans en 2013, selon les données d’Eurostat.

Disparités entre pays

C’est en Bulgarie (26,3 ans), en Roumanie (26,9 ans) et en Slovaquie (27,2 ans) que les mères sont les plus jeunes à l’arrivée de leur premier enfant. Les plus âgées sont les Italiennes (31,3 ans), suivies des Espagnoles (31,1 ans) et des Luxembourgeoises (31,1 ans).

Certains pays connaissent une forte hausse de l’âge de première maternité. Celle-ci était de 25 ans en Autriche en 1990, contre près de 30 ans en 2019. Dans le même laps de temps, elle passait de 26,8 ans à 31,1 ans en Espagne. Concernant la France, l’âge moyen des femmes à la première naissance était de 27,8 ans en 2000, 28,1 en 2013 puis 28,8 en 2019.

Par ailleurs, Eurostat remarque que “certains des pays présentant les taux de fécondité les plus élevés avaient également un âge moyen des femmes à la naissance de leur premier enfant relativement élevé”. L’institut européen de statistiques prend l’exemple de l’Allemagne, de l’Irlande, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède qui affichent un taux de fécondité supérieur à la moyenne européenne (1,55 enfant par femme en 2018) ainsi qu’un âge moyen de première maternité plus élevé que le reste des Vingt-Sept.

A l’inverse, la Pologne, Malte et la Croatie présentent à la fois un taux de fécondité et un âge moyen à la naissance du premier enfant inférieurs à la moyenne européenne. Quant aux femmes en France, en Roumanie, en Bulgarie ou en Belgique, elles ont tendance à faire plus d’enfants que leurs voisines en commençant aussi plus jeunes.