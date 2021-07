La population des pays de l'Union européenne

Au 1er janvier 2021, la population de l’Union européenne à 27 États membres comptait 447 millions d’habitants selon Eurostat, soit une baisse de 312 000 personnes par rapport au 1er janvier 2020. Cinq pays - l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Pologne - représentent les deux tiers de la population de l’UE.

Au 1er janvier 2021, l’Union européenne comptait plus de 447 millions d’habitants. Avec le départ du Royaume-Uni, qui avait un taux d’accroissement naturel parmi les plus élevés de l’UE et la troisième population européenne, l’Union est passée sous la barre des 500 millions d’habitants

La carte ci-dessus présente la démographie des États membres de l’Union européenne. La population résidant à Malte (516 100 habitants) est la plus faible, suivie du Luxembourg, de Chypre, de l’Estonie et de la Lettonie. À l’inverse, l’Allemagne est l’Etat membre le plus peuplé (83,16 millions d’habitants), devant la France (67,44 millions), l’Italie (59,28 millions), l’Espagne (47,39 millions) et la Pologne (37,84 millions). Ces cinq pays représentent à eux-seuls les deux tiers de la population européenne. A titre de comparaison, le nombre de personnes habitant à Malte correspond à 0,1 % de la population de l’UE.

Une population en baisse pour la première fois

L’année 2020 a marqué une interruption dans la croissance de la population européenne. Toutefois, entre 2001 et 2020, la population de l’UE27 a connu une croissance de 4 %, passant de 429 millions à 447 millions d’habitants.

Entre 2020 et 2021, neuf pays ont enregistré une baisse de leur population. Ainsi, c’est l’Italie qui accuse la plus forte diminution avec une perte de 384 000 habitants (-0,6 %). A l’inverse, selon les chiffres d’Eurostat, la plus forte croissance démographique a été observée en France (+119 000, + 0,2 %).

Naissances, décès et solde migratoire

Au cours de l’année 2020, 4 millions de naissances ont été enregistrées dans l’UE, c’est-à-dire moins qu’en 2019, avec 4,2 millions de naissances. La baisse peut toutefois être remarquée depuis plusieurs années : à l’échelle de l’UE, le taux de natalité était de 9,1 naissances pour 1 000 personnes en 2020 contre 9,3 ‰ en 2019 et 10,6 ‰ en 2008.

Dans le même temps, 5,2 millions de décès ont été comptabilisés dans l’UE en 2020, contre 4,7 millions en 2019. La surmortalité liée à la pandémie de Covid-19 explique cette augmentation. L’Union a ainsi observé une hausse de 11 % des décès entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Un bond particulièrement fort en Italie (+ 18 %), en Espagne (+ 18 %) et en Pologne (+17 %).

Ainsi, plus de décès que de naissances ont été enregistrés dans l’UE (5,2 millions de décès et 4 millions de naissances), ce qui signifie que la variation naturelle de la population européenne a été négative. En 2020, l’apport du solde migratoire n’a donc pas suffi à combler l’écart entre ces deux indicateurs.