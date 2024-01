La chanteuse française Zaho de Sagazan doublement récompensée aux Music Moves Europe Awards

Nominée dans cinq catégories aux Victoires de la Musique, Zaho de Sagazan a raflé la mise aux Music Move Europe Awards, qui récompensent les artistes européens émergents.

Le premier album de Zaho de Sagazan, “La symphonie des éclairs”, a été certifié disque d’or en 2023 - Crédits : Selbymay / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Deed

Ce jeudi 18 janvier se tenait en marge du festival Eurosonic à Groningen (Pays-Bas) la 20e édition des Music Move Europe Awards. Décernés par l’Union européenne depuis 2019, ces prix visent à soutenir les talents musicaux émergents originaires d’un des pays de l’UE, ainsi qu’à mettre en valeur la richesse et la diversité de la musique populaire et contemporaine européenne, notamment face à la scène anglo-saxonne dominante.

Cocorico ! La grande gagnante de cette 20e édition est Française. Zaho de Sagazan, jeune chanteuse âgée de 24 ans, a non seulement décroché le grand prix du jury, mais également le prix du public en recevant le plus grand nombre de votes en ligne de la part d’amateurs de musique de l’Europe entière. Elle succède à d’anciens prestigieux vainqueurs tels que le Belge Stromae, les Britanniques Adèle et Dua Lipa, l’Espagnole Rosalía ou encore la Française Lous and the Yakuza.

Sélectionnés parmi 15 nominés par un jury d’experts, cinq autres artistes ou groupes musicaux ont été désignés lauréats de cette édition 2024 aux côtés de Zaho de Sagazan : Yunè Pinku (Irlande), Bulgarian Cartrader (Bulgarie), Giift (Danemark), freekind. (Slovénie) et Ralphie Choo (Espagne). Tous reçoivent une dotation de 10 000 euros. En remportant le grand prix du jury, Zaho de Sagazan reçoit également un bon de tournée verte d’une valeur de 5 000 euros, ainsi qu’une autre dotation de 5 000 euros grâce au choix du public.

En 2023, Zaho de Sagazan s’est révélée aux yeux du public français avec son premier album, La symphonie des éclairs. Un album certifié disque d’or après avoir atteint le seuil des 50 000 exemplaires vendus. Un succès qui lui vaut d’être nominée à cinq reprises aux Victoires de la musique 2024, qui auront lieu le 9 février prochain, dans les catégories “Révélation féminine de l’année”, “Révélation scène de l’année”, “Meilleure création audiovisuelle”, “Meilleur album” et “Meilleure chanson originale”.