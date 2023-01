[Carte] L’espérance de vie en Europe

Tous les ans, Eurostat met à jour ses données sur l’espérance de vie à la naissance dans les pays européens. D’après l’institut, en 2021, l’espérance de vie moyenne à la naissance était de 80,1 ans dans l’Union européenne. L’espérance de vie en bonne santé s’établissait quant à elle à 64 ans.

En moyenne, en 2021, un nouveau-né dans l’Union européenne peut s’attendre à vivre 80,1 ans. Mais ce chiffre cache des réalités très différentes selon les Etats membres.

L’espérance de vie à la naissance est définie comme le nombre moyen d’années qu’un nouveau-né peut s’attendre à vivre soumis pour le reste de sa vie aux conditions actuelles de mortalité (probabilité de décès à l’âge).

Contraste Est-Ouest

Selon Eurostat, les champions de l’espérance de vie dans l’Union européenne sont l’Espagne (83,3 ans), suivie de près par la Suède (83,2 ans), Malte et l’Italie (82,9 ans). Viennent ensuite le Luxembourg (82,8 ans) et la France où l’espérance de vie à la naissance est de 82,5 ans.

L’espérance de vie à la naissance est supérieure à la moyenne européenne (80,1 ans) dans de nombreux pays de l’Ouest de l’UE. Elle est par exemple de 80,9 ans en Allemagne, 81,2 ans au Portugal, ou encore de 81,9 ans chez les Belges.

A l’opposé, c’est dans les pays de l’Est de l’Union européenne que l’espérance de vie à la naissance est la plus faible. Elle est ainsi de 71,4 ans en Bulgarie, 72,9 ans en Roumanie, 73,4 ans en Lettonie, et 74 ans et demi pour les Lituaniens et les Hongrois.

Contraste femmes-hommes

S’il existe des différences entre les Etats membres, il faut également préciser que les écarts sont parfois importants au sein d’un même pays entre les hommes et les femmes. Dans l’ensemble de l’Union européenne, les femmes vivent ainsi plus longtemps que les hommes. Leur espérance de vie à la naissance dépasse même les 85 ans en Espagne (86,2 ans), en France (85,5 ans) et en Suède (85 ans). Dans ces pays, l’espérance de vie des hommes est en revanche respectivement de 80,3 ans, 79,3 ans et 81,4 ans.

Enfin, les Etats ayant la plus faible espérance de vie sont également ceux où la disparité entre femmes et hommes est la plus marquée. En effet, la Pologne, la Roumanie et la Lettonie affiche un écart compris entre 8 et 9 ans. En Lituanie cet écart avoisine même les 10 ans.

L’espérance de vie à la naissance en Europe, pays par pays

Pays Espérance de vie à la naissance Allemagne 80,9 Autriche 81,3 Belgique 81,9 Bulgarie 71,4 Chypre 81,8 Croatie 76,8 Danemark 81,4 Espagne 83,3 Estonie 76,9 Finlande 82 France 82,5 Grèce 80,3 Hongrie 74,5 Irlande 82,6 (en 2020) Italie 82,9 Lettonie 73,4 Lituanie 74,5 Luxembourg 82,8 Malte 82,9 Pays-Bas 81,5 Pologne 75,6 Portugal 81,2 République tchèque 77,4 Roumanie 72,9 Slovaquie 74,8 Slovénie 80,9 Suède 83,2 Moyenne UE 80,1

Vivre plus vieux et en bonne santé

C’est l’un des arguments mis en avant dans le projet de réforme des retraites présenté en France par le gouvernement d’Elisabeth Borne : l’allongement de la durée de vie. Si l’espérance de vie à la naissance augmente, elle ne doit pas être confondue avec l’espérance de vie en bonne santé, bien inférieure dans l’UE. Elle atteint en moyenne 64 ans.

Eurostat fournit des données sur l’espérance de vie en bonne santé à la naissance, considérées comme le nombre d’années qu’une personne peut s’attendre à vivre en bonne santé. Une bonne santé est définie par l’absence de limitations d’activités et/ou l’absence d’incapacités.

Là encore, les différences quant à l’espérance de vie en bonne santé à la naissance sont importantes selon les Etats membres. La Suède arrive en tête de ce classement avec 72,7 ans, devançant assez largement les suivants. Malte arrive deuxième avec 70,5 ans, suivie par l’Italie et l’Espagne avec respectivement 68 et 66,3 ans. Les Français peuvent quant à eux espérer vivre 64,6 ans en bonne santé.

A l’inverse, les Lettons n’ont qu’une espérance de vie en bonne santé de 53,4 ans. C’est à peine mieux pour leurs voisins Lituaniens et Estoniens qui peuvent espérer vivre en bonne santé jusqu’à 56,8 ans et 57,6 ans.

L’espérance de vie en bonne santé à la naissance en Europe, pays par pays