L'équilibre hommes/femmes dans les conseils d'administration au sein de l'Union européenne

En Europe, seuls huit pays sur 27 imposent un pourcentage minimum de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises. De fortes disparités entre les Etats membres existent au sein de l’Union.

En 2021, en moyenne dans l’UE, les femmes ne représentaient qu’un peu plus de 30 % des membres des conseils d’administration selon les statistiques de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Une moyenne qui ne cesse de croître mais qui se situe encore loin des 50 % qui permettraient d’atteindre l’égalité. De plus, cette moyenne dissimule de fortes disparités entre les Vingt-Sept. Selon un rapport du Parlement européen, seuls 9 pays ont introduit un système de quotas afin de favoriser la présence de femmes dans les conseils d’administration. Il s’agit de la France, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche et la Grèce. Ces pays ont logiquement un pourcentage plus élevé de femmes dans les conseils d’administration de leurs entreprises.

La palme revient à la France avec 45,3 %, suivie par l’Italie (38,8 %), les Pays-Bas (38,1 %) et la Belgique (37,9 %). A l’inverse, les pays sans législation en ce sens se trouvent dans des situations très inégalitaires. Ainsi, à Chypre, les grandes entreprises ne comptent que 8,5 % de femmes dans leurs conseils d’administration. En Estonie, ce chiffre s’élève à 9,1 %, en Hongrie 9,4 % et à Malte 10,8 %.

Afin de remédier à ces disparités, la Commission européenne a proposé en 2012 une directive incitant à imposer un quota de 40 % de femmes dans les conseils d’administration non exécutifs des entreprises cotées en bourse d’ici à 2027.

Une proposition qui a connu une avancée pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne, alors que le Conseil consacré aux Affaires sociales du 14 mars a adopté la directive de la Commission. C’est désormais au tour du Parlement européen d’adopter ce texte.